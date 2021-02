La ricerca del lavoro si fa sempre più ardua in un periodo storico come quello attuale. Ciononostante, sembra finalmente che qualcosa stia cambiando in positivo. Tante aziende, infatti, hanno ricominciato ad assumere e probabilmente trovare una buona posizione non è più soltanto un miraggio.

Non solo le grandi multinazionali con sede all’estero, ma anche alcune imprese italiane hanno avviato una politica di recruiting. Tra queste vi è Thun, importante azienda di Bolzano che produce oggettistica per la casa in ceramica e porcellana.

Presente anche fuori dal territorio nazionale con diversi franchising, Thun è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali da dislocare nell’Italia settentrionale.

Questa interessante azienda assume al Nord Italia

Le posizioni richieste riguardano i settori di Marketing, Logistica, Controllo di gestione, Consulenza digitale e Sales. Si richiedono quindi persone specializzate nella vendita, così come ingegneri ed esperti digitali.

L’inserimento è previsto nelle tre sedi di Mantova, Milano e Bolzano dove sono presenti gli uffici principali di Thun.

Per inviare la candidatura basta seguire le istruzioni nell’apposito sito online (link qui), diviso in sezione retail e sezione corporate.

Per candidarsi in campo Sales, si dovrà cliccare nella sezione “retail”. Diversamente, per le altre posizioni bisognerà andare in “corporate”.

L’iter di selezione

L’iter di selezione si suddivide in più step che cominciano dallo screening dei curricula dei candidati sino ad un vero e proprio programma di inserimento. I fortunati che passeranno tutte le fasi di recruiting, difatti, saranno inseriti in un apposito percorso formativo coadiuvato da tutor specializzati. Questo percorso rientra nella politica aziendale di Thun, finalizzata a creare un ambiente lavorativo di collaborazione e di qualità. L’idea di fondo si basa sulla convinzione che il benessere dei dipendenti sia fondamentale per il buon rendimento dell’azienda.

Questa interessante azienda assume al Nord Italia e sarebbe proprio il caso di dare uno sguardo alle posizioni aperte (si veda il link sopra).