Investire su DEA Capital significa comprare un titolo impostato al rialzo e col dividendo al 10% circa. Potrebbe essere, quindi, un ottimo affare per il futuro.

Se si vanno a classificare le azioni di Piazza Affari in base al rendimento del loro dividendo, scopriamo che Banca IFIS è in testa alla classifica con un rendimento superiore all’11%. Secondo posto si colloca DEA Capital con un rendimento del 10% circa. Il titolo negli ultimi cinque anni ha sempre distribuito un dividendo pari a 0,12 euro che potrebbe essere riproposto anche nel 2021.

Siamo, quindi, in presenza di un buon motivo per investire sul titolo.

Investire su DEA Capital significa comprare un titolo impostato al rialzo e col dividendo al 10% circa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario DEA Capital (MIL:DEA) ha chiuso la seduta del 5 febbraio a 1,27 euro in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura settimanale del 5 febbraio potrebbe avere un impatto molto importante sul titolo che si trova nella condizione di esplodere al rialzo. Al segnale rialzista dell BottomHunter, infatti, si è unito quello dello Swing Indicator. Inoltre le quotazioni hanno chiuso sopra l’importante resistenza in area 1,212 euro. Qualora il rialzo dovesse prendere piede gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale massimo di circa il 100% nel caso in cui si dovesse raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 2,63 euro.

C’è solo un aspetto cui bisogna prestare molta attenzione. In area 1,34 euro passa un’importante area di resistenza che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni, vedi figura. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà in prossimità di questo livello.

Time frame settimanale

Time frame mensile