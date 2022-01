Quando si sta davanti alla televisione per vedere un film o una serie, chissà perché viene sempre voglia di sgranocchiare qualcosa. La prossima volta, invece delle solite patatine, dei popcorn comprati al supermercato o delle povere unghie, si può cucinare una prelibatezza in soli 10 minuti. Si tratta di una variante casalinga dei popcorn che li rende saporiti e perfetti da sgranocchiare dopo cena stando comodamente seduti sul divano.

Pochi li cucinano così ma i popcorn con questo ingrediente segreto sono una vera leccornia per il palato

Gli ingredienti segreti sono in genere molto più semplici e comuni di quanto non si pensi. Ma spesso sono poche le persone che conoscono gli usi alternativi di questi ingredienti per trasformare dei piatti monotoni in prelibatezze.

C’è, ad esempio, un ingrediente usato principalmente per il risotto, ricco di antiossidanti e vitamine, che si può aggiungere in realtà a tanti piatti diversi.

Nella stagione invernale, rende squisita questa calda e cremosa vellutata, ma in ogni momento si può aggiungere anche ai popcorn per dare loro un sapore unico. Stiamo parlando dello zafferano, una spezia ottima per la salute e per i palati raffinati.

Per cucinare i popcorn allo zafferano per 2 persone serviranno pochi ingredienti:

1 bustina di zafferano;

60 grammi di semi di mais;

mezza noce di burro;

sale quanto basta.

Come preparare i popcorn allo zafferano

Per preparare i popcorn allo zafferano, prima di tutto stemperare lo zafferano in una padella antiaderente con due cucchiai di acqua. Accendere il fuoco a fiamma bassa, aggiungere il burro e farlo sciogliere insieme allo zafferano.

Versare quindi i semi di mais agitando la padella. Coprire e far cuocere a fuoco medio, controllando che i semi non si brucino.

Quando cominceranno a scoppiettare, agitare la padella finché la maggior parte non si sarà aperta. Poi, continuare a muovere la padella tenendo il fuoco basso e facendo aprire i semi rimanenti. Quando non si sente più scoppiettare, spegnere il fuoco e versare i popcorn in una terrina. Aggiustare di sale, mescolare, e i popcorn saranno pronti da sgranocchiare davanti a un buon film. Pochi li cucinano così ma i popcorn con questo ingrediente segreto sono una vera leccornia per il palato.

