Nonostante in Europa sia in vigore un’unica moneta, vi sono alcuni Euro che valgono molto più di altri. Spesso le monete commemorative, oppure quelle coniate in pochi pezzi, o quelle uscite dalla zecca con errori di conio, valgono più del loro valore nominale.

Per chi non è abituato a certi discorsi, queste dinamiche possono sembrare quasi surreali, ma in realtà è tutto vero. Esistono alcuni rari esemplari che possono valere tantissimo, come ad esempio “La quotazione di questa moneta da 2 euro sta raggiungendo cifre da capogiro”.

Oggi analizzeremo un’altra moneta, sempre da 2 euro, che vale la pena conoscere.

Chi trova questa moneta da 2 euro è molto fortunato e deve tenersela stretta

La moneta da 2 euro che vedremo in quest’articolo è quella dell’Irlanda, coniata nel 2018.

Sul dritto troviamo al centro l’arpa celtica, simbolo che appartiene alla tradizione Irlandese fin dal Medioevo. Sulla sinistra la scritta “EIRE”, che è il nome dell’Irlanda scritto con l’alfabeto gaelico; mentre sulla destra l’anno di coniazione, ossia il 2018.

Sul rovescio troviamo, invece, la faccia comune degli Euro, con il valore nominale ed i confini dell’Europa, che includono i nuovi Paesi aderenti. Sulla parte esterna in rame-nichel ci sono le solite 12 stelle a cinque punte.

Sul contorno esterno, invece, vi è una sequenza di “2” orientati alternativamente verso l’alto e verso il basso, ed altre 12 stelle.

La moneta pesa 8,5 grammi, possiede un diametro di 25,75 millimetri ed uno spessore di 2,2 millimetri.

Ma adesso vediamo quanto potrebbe valere questa moneta.

Pochi pezzi coniati

Ad aumentare il valore di questa moneta è effettivamente la pochissima quantità di pezzi coniati.

Nel 2018, infatti, le monete di 2 euro irlandesi messe in circolazione furono 83.440 con circa 6000 pezzi in FDC.

Per questo motivo chi trova questa moneta da 2 euro è molto fortunato e deve tenersela stretta.

I 2 euro irlandesi del 2018 circolanti possono valere dai 3/5 €, in caso di condizioni perfette.

Per quanto riguarda il Fior Di Conio, sul web la base d’asta parte da 80/100€.