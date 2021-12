Nel 2022 molti sperano di trovare lavoro e sembra che il nuovo anno possa portare con sé delle ghiotte occasioni. Alcuni Ministeri hanno già indetto bandi, previsti per la prima metà dell’anno, per il reclutamento di varie figure professionali con diversi livelli di istruzione. Ma i concorsi pubblici non saranno l’unica opportunità per aspirare a un nuovo impiego. Tante sono anche le aziende che entreranno nel mercato del lavoro con piani di reclutamento.

Per esempio, è fresca la notizia di 500 nuovi posti di lavoro anche senza laurea ed esperienza offerti da questa grande azienda italiana. L’opportunità è interessante per il prestigio di chi la offre e anche perché l’azienda in questione ha sedi diffuse su tutto il territorio nazionale. Vediamo di quali lavori si tratta, chi può ambire a un contratto e come proporsi.

È nell’aria la notizia che Fincantieri, grande azienda pubblica che opera nel settore dei cantieri navali, assumerà 500 nuove figure professionali. L’azienda prevede sia contratti di stage che vere e proprie assunzioni, da inserire in sede o presso uno dei numerosi stabilimenti dislocati.

L’azienda è una delle più grandi e prestigiose in Italia, vanta più di 20.000 dipendenti e opera in ben quattro continenti. Dall’anno della sua fondazione, 1984, ha realizzato più di 7.000 navi.

Periodicamente, Fincantieri prevede nuovi piani di assunzione. Quest’anno pare inserirà 500 nuove figure. I profili ricercati sono diversi: vanno da professionisti ed esperti in vari settori, a candidati alla prima esperienza. Alcune offerte sono rivolte a laureati, specialmente in Ingegneria e Architettura, ma ad altre può ambire anche chi ha il diploma. I nuovi dipendenti potranno lavorare in varie parti d’Italia. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come fare domanda.

Sedi e posizioni aperte

Attualmente Fincantieri ha posizioni aperte per le sue sedi dislocate in Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio. Le mansioni sono le più disparate. Vanno da quelle specifiche riguardanti la produzione, a lavori riguardati le aree amministrativa, informatica, finanziaria ed acquisti.

Chi si propone potrà contare sull’assoluta serietà dell’azienda e la sua volontà di far crescere il lavoratore durante l’esperienza professionale. Candidarsi è semplice, basta farlo attraverso il portale online presente nel sito dell’azienda (www.fincantieri.com). Il sito specifica anche tutte le posizioni aperte al momento con i relativi parametri richiesti per la candidatura.

