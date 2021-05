Questa fantastica pianta dai fiori meravigliosi cresce di 60 centimetri ogni anno e non ha bisogno di nessuna cura

Un giardino rigoglioso o un terrazzo pieno di verde rappresentano sempre un valore aggiunto per una casa. Ma si sa, una vegetazione florida e lussureggiante non cresce dall’oggi al domani. Ogni pianta ha bisogno del suo tempo e delle cure necessarie. Per non parlare poi della corretta esposizione alla luce, del terreno giusto o della temperatura ideale. Così accade spesso di osservare il giardino del vicino crescere al ritmo della foresta amazzonica mentre le nostre piantine stentano a mantenersi in vita. Probabilmente però, il vicino ha semplicemente scelto le piante giuste.

Esistono alcune piante dalla crescita estremamente veloce e dalla grande capacità di adattamento a qualsiasi clima. Una di queste è senza dubbio il Lauroceraso. Questa fantastica pianta dai fiori meravigliosi cresce di 60 centimetri ogni anno. Una crescita davvero eccezionale che meriterebbe una menzione nel Guinness dei primati.

Il Lauroceraso è una pianta sempreverde dalle foglie grandi di colore verde scuro. Proprio per la grandezza delle foglie e per la loro particolare lucentezza questa pianta è molto utilizzata per creare delle bellissime siepi.

Ecco tutti i consigli per coltivare e far crescere velocemente il Lauroceraso

Reperire il lauroceraso è semplice e soprattutto economico. Lo si trova presso qualsiasi fioraio oppure si può scegliere di riprodurlo gratuitamente per talea.

Tra maggio e luglio questa pianta produce dei bellissimi fiori bianchi. Le foglie lucide e fitte, costellate di fiori, rendono questa pianta bella ed elegante.

La ragione principale della sua grande diffusione però, è che questa fantastica pianta dai fiori meravigliosi cresce di 60 centimetri ogni anno! Cresce velocemente sia in verticale che in orizzontale e può raggiungere un’altezza massima di 7 metri. In appena un anno una piccola piantina diventerà incredibilmente grande e rigogliosa.

Ma le qualità del lauroceraso non si esauriscono qui. Questa pianta è perfettamente adatta anche ai climi più rigidi. Può riuscire a sopravvivere anche a temperature molto al di sotto dello zero.

Il terreno ideale per questa pianta è neutro o mediamente acido (pH inferiore a 7,5). Può essere piantata in vaso o direttamente in terra. Data la sua crescita è consigliabile collocare queste piante a distanza di 60 cm l’una dall’altra.

Le cure sono pressoché nulle. Solo un’innaffiatura settimanale nei mesi più caldi per gli esemplari giovani ed una buona potatura in primavera per dare alla pianta la forma desiderata.

Foglie e frutti del Lauroceraso non possono essere ingeriti in nessun caso.