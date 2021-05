C’è tanto da sapere quando si parla di cucina. Ci sono innanzitutto tantissime ricette diverse, e sia gli esperti che i novellini troveranno pane per i loro denti a provarle.

E poi, c’è un altro aspetto fondamentale: il corretto trattamento degli ingredienti. Recentemente avevamo proprio dato un consiglio in questo senso, parlando di come quasi tutti sbagliamo a conservare la panna. Questi sono errori che non solo rischiano di rovinare il gusto delle ricette, ma che rischiano di darci anche dei problemi seri di salute. Per cui stiamo ben attenti a ciò che facciamo.

Oggi diamo un consiglio che riguarda due gruppi di alimenti cruciali nella dieta di tutti. Indicheremo a tutti di fare attenzione a questi due gravi errori di conservazione che fanno andare a male carne e verdura nel frigo.

Il modo giusto di conservare la carne

Per quanto riguarda la carne, c’è una cosa fondamentale da fare: non tagliarla e tenerla avvolta nella sua carta protettiva. È un errore pensare di fare altrimenti, che rischierebbe di farle perdere freschezza. Non solo, ma potrebbe inoltre contaminare con il suo gusto ed il suo odore anche gli altri cibi. Se invece non è tagliata, ed è ben protetta, essa manterrà intatte le sue proprietà e la sua bontà.

Attenzione alla verdura

Per quanto riguarda la verdura, c’è un errore che forse alcuni fanno senza accorgersene. Molti la mettono vicino alla frutta, ma non devono. La ragione è che entrambi gli alimenti rilasciano alcune sostanze nell’ambiente immediatamente circostante. Queste sostanze fanno sì che frutta e verdura si deteriorino l’un l’altra. Evitiamo quindi questo banale errore, e riponiamole in posti diversi.

Attenzione a questi due gravi errori di conservazione che fanno andare a male carne e verdura nel frigo

Chiudiamo con una precisazione. Ciò che abbiamo visto è molto più facile da rispettare se abbiamo il frigo abbastanza vuoto. Infatti, avere i cibi abbastanza distanziati permette a ciascuno di loro di ricevere la giusta quantità di aria fredda e quindi di non riscaldarsi. Il cibo freddo si conserva chiaramente meglio e rilascia meno sostanze, e ciò fa bene a tutto il frigo.