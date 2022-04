Dopo una serie di 8 settimane al rialzo, il titolo D’Amico Int. Shipping si trova in una situazione molto delicata. Sono stati, infatti, raggiunti tutti gli obiettivi rialzisti. Quindi, in queste condizioni potrebbe essere molto probabile uno storno delle azioni D’Amico Int. Shipping.

Come si vede dal grafico, le quotazioni non solo hanno raggiunto, ma anche ampiamente superato l’obiettivo dalla massima estensione rialzista in area 0,1164 euro.

A questo punto diventa molto probabile un ritracciamento delle quotazioni. La domanda da porsi è: fino dove sarebbe possibile tale ritracciamento? Quando potrebbe trasformarsi in un inversione ribassista?

Possiamo abbozzare una possibile risposta tenendo conto del fatto che non abbiamo ancora avuto alcun inizio ribassista. I dati riportati qui di seguito, quindi, potrebbero cambiare nel caso il rialzo del titolo dovesse proseguire.

Allo stato attuale il ritracciamento potrebbe continuare fino in area 0,112 euro. Sotto questo livello, invece, si potrebbe parlare di vera e propria inversione ribassista.

La valutazione del titolo D’Amico

Secondo quando riportato sulla stampa specializzata, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 7%. Se, invece, ad altri parametri, la sottovalutazione potrebbe essere ancora maggiore. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione dei oltre il 70%.

Un altro indicatore che esprime una forte valutazione del titolo è il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le azioni del titolo sono sottovalutate di oltre il 50%.

Ci sono, però, alcuni aspetti che non vanno trascurati. Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo. Gli analisti, infatti, hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Inoltre, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Infine, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

In queste condizioni potrebbe essere molto probabile uno storno delle azioni D’Amico Int. Shipping: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 20 aprile a 0,1236 euro in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

