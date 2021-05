In questo periodo dell’anno troviamo sui banchi del mercato una verdura che ci offre mille possibilità culinarie, dal gusto unico e dalle molte proprietà nutrizionali.

Questa verdura è il carciofo, una pianta della famiglia delle Asteracee che si coltiva in Italia e in altri paesi del Mediterraneo.

Come ben sappiamo il carciofo è una verdura molto versatile che può essere esaltata in decine di preparazioni.

Oggi vogliamo parlare del perché questa è l’unica erba aromatica che si sposa perfettamente coi carciofi secondo gli chef.

Una verdura dalle mille potenzialità

Il carciofo è una verdura poliedrica quanto delicata e da conoscere bene. In Italia la usiamo in moltissime preparazioni, come il carciofo alla giudia, i carciofi sott’olio, fritti e ripieni.

Per la sua leggerezza è indicato nelle diete ipocaloriche ed è anche usato come medicinale per alcune sostanze che contiene. Una pianta veramente interessane che vale la pena conoscere e cucinare, dunque.

Quando prepariamo le nostre ricette sia che usiamo il carciofo da solo come protagonista che come contorno dobbiamo sapere che secondo alcuni chef ed esperti esiste un’erba aromatica in grado di sposarsi perfettamente con il nostro fiore.

Questa è l’unica erba aromatica che si sposa perfettamente coi carciofi secondo gli chef

Questa pianta è incredibilmente ed inaspettatamente la menta. Sì, la menta così aromatica, dolce e pungente è proprio l’erba aromatica perfetta per questo ortaggio dal gusto particolare ed unico.

Secondo lo chef Carlo Cracco non è il timo, non è l’alloro né il rosmarino, ma la menta la sola e l’unica erba aromatica che dovrebbe essere abbinata al carciofo.

Ora che lo sappiamo nelle nostre preparazioni, da quelle più semplici a quelle più elaborate possiamo tenere in considerazione un utilizzo creativo di questi due ingredienti, che possono utilizzarsi nei modi più svariati.

