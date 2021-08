,Grazie al Green Pass, siamo liberi di partire anche all’estero e non solo in Italia. Nonostante il nostro Paese sia uno dei più belli del Mondo, oggi proponiamo una meta turistica unica nel suo genere. Si tratta di un arcipelago composto da più isole, ma la più grande, sarà la protagonista di questo articolo. Se cerchiamo tanto relax, mare, sole, spiagge incantevoli, natura incontaminata e sport, allora questo è il posto che fa per noi. Vediamo nel dettaglio di quale isola si tratta.

Questa è l’isola da sogno con spiagge dorate e incontaminate perfetta per rilassarsi

Stiamo parlando dell’isola Mauritius. L’arcipelago, però, comprende anche le Rodrigues, le Agalega e Cargados Carajos e fanno parte delle isole Mascarene.

Questa è l’isola da sogno con spiagge dorate e incontaminate perfetta per rilassarsi. Ed è davvero così. L’isola si affaccia sull’Oceano Indiano, caratterizzato da un colore turchese brillante e cristallino. Basta cercare su Internet per rimanere rapiti dal suo fascino.

Le spiagge più belle dell’isola Mauritius

Ci sono tantissime spiagge nell’isola in cui divertirsi con gli sport acquatici e in cui rilassarsi. Vediamo quali sono.

Flic en Flac

Oltre alla vista del colore stupendo dell’Oceano, in questa spiaggia si può stare comodamente sdraiati nel lettino, sotto l’ombrellone di paglia e ammirare le palme. Le sabbia è molto soffice e dorata, ma il “pezzo forte” è la barriera corallina. Si possono fare sport acquatici in tutta sicurezza e assaggiare le prelibatezze del posto nei tanti bar e ristoranti presenti nelle vicinanze di questa splendida spiaggia.

Grand Baie

Sembra una cartolina questa spiaggia composta da un mix di colori: turchese dell’oceano, bianco della sabbia, verde della natura. È molto rinomata per l’acqua limpida e pulita. Anche qui è possibile praticare sport acquatici, escursioni e immersioni. Vicino ci sono negozi per lo shopping e ristoranti.

Le altre spiagge altrettanto stupende sono Pereybere, Le Morne, Belle Mare, Blue Bay, Mont Choisy, Trou aux Biches.

