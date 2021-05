Il pavimento in cotto è fra i più eleganti e caldi sia per gli spazi interni che per quelli esterni. Tuttavia è una superficie che ha bisogno di cure ed attenzioni per evitare che si rovini. Non in molti sono al corrente del fatto che possiamo prendercene cura semplicemente con prodotti che abbiamo in tutte le case. Ebbene pochi sanno quanto sia facile pulire il pavimento in cotto con questi metodi naturali astuti ed efficaci.

Le regole principali

Due cose vanno tenute a mente quando si decide di utilizzare questo tipo di materiale per i pavimenti. La prima è che non ama l’acqua. La seconda è che l’olio penetra facilmente nelle sue fibre. Dunque, per non rovinarlo, la parola d’ordine sarà l’asciugatura. Nel caso si bagni con dell’acqua, dunque, utilizziamo un panno di microfibra, uno dei tessuti che più velocemente assorbe i liquidi in eccesso. Se invece si tratta di unto, tamponiamo immediatamente con della carta assorbente. Per questi motivi in pochi sanno quanto sia facile pulire il pavimento in cotto con questi metodi naturali astuti ed efficaci.

La miscela che va bene tanto dentro che fuori

Non importa che si tratti di una superficie interna o esterna, la miscela che andremo a consigliare andrà bene in qualsiasi situazione. Versiamo in un secchio 2 cucchiai di sapone per i piatti neutro, possibilmente biologico. Aggiungiamo 10 cucchiai di alcool etilico. Quindi mescoliamo il tutto con acqua tiepida. Con questa soluzione faremo una prima passata sul pavimento in cotto. Elimineremo in questa maniera tutto lo sporco ed il grasso. La seconda passata va fatta solo con acqua per risciacquare il tutto. Ed infine asciughiamo con un panno.

Per chi non ama l’odore dell’alcool, può aggiungere alla miscela una decina di cucchiai di aceto bianco. Questo ingrediente, oltre ad intensificare l’azione sgrassante della miscela, contribuirà a diffondere un piacevole aroma.

Aloni più chiari

Se rimangono degli aloni più chiari ecco la tecnica giusta. Questo tipo di macchie indica infatti che l’umidità è penetrata all’interno della superficie porosa del cotto, formando un alone di calcare. Si è creato dunque del nitrito di potassio. Per liberarcene prendiamo una spazzola metallica. Passiamola con energia sulla parte più chiara. Poi laviamo con la soluzione che abbiamo preparato in precedenza.

Difatti pochi sanno quanto sia facile pulire il pavimento in cotto con questi metodi naturali astuti ed efficaci ed è per questo che spesso non si sa come rimediare agli errori.

