Quante volte ci siamo trovati nella situazione di dover fare un regalo all’ultimo secondo? In questi casi, una bella pianta è sempre un’ottima soluzione, valida per diverse occasioni. Che si tratti di un compleanno, l’inaugurazione di una casa o un semplice invito a cena, regalare una pianta è sempre un pensiero gradito. Il problema che ne consegue, però, è: quale pianta regalare? Ne esistono di infinite varietà, tante da passare ore ed ore nei vivai prima di scegliere. Un consiglio eccellente è la hosta: questa è la pianta perfetta da regalare perché costa pochissimo e non necessita di cure. Quando omaggiamo qualcuno con una pianta, infatti, il rischio maggiore è quello di affidargli un grande impegno: quello di prendersene cura. Regalando la hosta non corriamo questo rischio: faremo un figurone, minimizzando spese e controindicazioni.

La hosta è una pianta orientale, più precisamente originaria della Cina e del Giappone. Appartiene alla famiglia delle liliacee e ne esistono in natura oltre venti varietà differenti. Questa pianta è una sempreverde, caratterizzata da grandi foglie lanceolate, tinte di verde intenso. Quando raggiunge la piena maturità, nel giro di pochi anni, arriva massimo all’altezza di 70 centimetri. La fioritura è in estate, tra giugno e settembre. I suoi fiori hanno un diametro che si aggira intorno ai 4 centimetri e tonalità che vanno dal bianco al viola, passando per blu e lilla.

La hosta è una pianta estremamente resistente al freddo, che si adatta perfettamente a diversi tipi di clima. Inoltre, possiamo coltivarla interrata o in vaso, a seconda dei nostri spazi e delle nostre esigenze.

Le poche cure necessarie a questa pianta dal minimo sforzo e dalla massima resa

Come anticipato, la hosta non necessita di chissà quali cure. Per questo sarà sempre un regalo gradito. È una pianta resistente, che si trova bene con diversi tipi di clima e di terreno. I trucchi da tenere a mente per farla crescere al meglio sono pochi. Se decidiamo di coltivarla in vaso, assicuriamoci che il diametro del vaso sia di almeno 35 o 40 centimetri. Se la piantiamo in giardino, meglio posizionarla all’ombra, ma non soffre eccessivamente il sole. Non disdegna nemmeno la vicinanza di altre piante da giardino; l’importante è lasciare uno spazio di circa 60 centimetri tra una pianta e l’altra. I prezzi della hosta sono più che abbordabili. Per acquistarne una ci basteranno tra i 7 e i 16 euro, a seconda della tipologia.

