Un errore piuttosto comune è pensare che la cura del giardino sia un mestiere stagionale. Sebbene la maggior parte delle piante fioriscano in primavera ed estate, questo non significa che con l’arrivo dell’inverno dobbiamo dimenticarcene. A dire il vero, settembre è un momento cruciale per la cura del giardino. Ricorrendo ad alcuni trucchi, in questo mese possiamo mettere le basi per avere uno spazio verde a regola d’arte anche l’anno prossimo. Un lavoro di manutenzione essenziale da fare a fine estate è sicuramente la potatura. In particolare, queste sono le piante da potare a settembre per mantenere il giardino perfetto durante l’inverno e averlo colorato e rigoglioso la prossima primavera. Vediamone insieme una lista, il più possibile esaustiva, così da agire subito. Potare le piante è essenziale per stimolare nuovamente la crescita.

Queste sono le piante da potare a settembre per mantenere il giardino perfetto durante l’inverno

Dividendo le piante che più comunemente troviamo nei nostri giardini, partiamo dagli arbusti. Alcuni arbusti, quelli che fiorivano in primavera, dovevano essere potati entro agosto. Siamo ancora in tempo, però, per potare quelli che stanno ultimando la fioritura in questi giorni. Parliamo per esempio della abelia, che possiamo potare anche a inizio ottobre, recidendo uno stelo ogni tre di quelli che hanno fiorito. Stesso discorso vale per la lonicera, di cui ogni anno è bene rimuovere metà della nuova crescita. Bisognerebbe potare anche le rose sfiorite entro settembre, per propiziarne la fioritura ad anno nuovo.

Passiamo adesso agli alberi. In settembre bisogna potare quelli decidui, ossia quelli che perdono le foglie in autunno e inverno. Tra questi c’è senza dubbio la betulla, di cui vanno tagliati i rami bassi, specialmente se si tratta di un esemplare giovane. Settembre è anche il mese ideale per la potatura del carpino, di cui è bene eliminare i lati laterali e inferiori. Anche il fuoco cileno va potato in questo mese, attenendoci a rimuovere soltanto gli steli morti.

Non dimentichiamo le piante rampicanti

Anche se molti li trascurano, pure i rampicanti hanno bisogno di una manutenzione settembrina. Tra questi rientra il gelsomino. Questa pianta sopporta potature importanti, per questo possiamo tagliare a circa mezzo metro dalle radici. Stesso discorso vale per i caprifogli, ma solamente per quelli decidui. Anche la passiflora necessita di una potatura in questo periodo. Tagliamola a circa 30 centimetri dalla base per stimolare al meglio la fioritura successiva.

