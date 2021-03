Le buone maniere hanno le loro regole, un insieme di dettami da rispettare per ogni occasione. Anche i fiori hanno un galateo e per essere dei veri gentiluomini va rispettato.

Ogni occasione ha il suo fiore ideale

Si può comunicare in tanti modi, oggi lo sappiamo più che mai. Un binario comunicativo da non sottovalutare mai è quello della comunicazione non verbale. Un piccolo gesto fatto con la giusta accortezza e con l’autenticità dei sentimenti vale più di tante parole.

Per questo, è importante conoscere le regole che sottostanno a ogni possibile comportamento. Guidare le proprie scelte con cognizione di causa è il modo migliore per fare una bella impressione.

Per esempio, se vogliamo regalare dei fiori, è bene sapere qual è la scelta migliore per ogni occasione. I fiori hanno un loro preciso linguaggio, rispettarlo è segno di buongusto. O, quantomeno, conoscendolo possiamo trasgredirlo coscientemente.

Anche i fiori hanno un galateo: i regali all’amata

Poniamo il caso in cui vogliamo regalare dei fiori alla ragazza che ci piace: entriamo dal fioraio e ci perdiamo nella moltitudine delle possibilità. Ebbene, ci sono delle regole che non solo ci semplificano la vita, ma ci indirizzano anche verso la scelta vincente.

Partiamo dalle basi. Sappiamo che le rose rosse significano inequivocabilmente “amore”; se è questo che vogliamo trasmettere, senza indugi, la scelta è quasi obbligata.

In occasione di un fidanzamento, invece, è bene affidarsi a fiori dal colore tenue. Violette, peonie rosa, nontiscordardime e lillà sono tutte ottime scelte.

Il giorno delle nozze, invece, è usanza regalare un bouquet alla sposa, scegliendo fiori più importanti e appariscenti, purché bianchi o rosa. Non dimentichiamo di inserire nel mazzo anche i fiori d’arancio, simbolo di fertilità.

Altre occasioni

Anche per occasioni meno formali, il galateo dei fiori ci viene incontro. Per comunioni e cresime, ottimi sono gigli, calle e lilium. Per festeggiare una nascita, recapitiamo alla neomamma un mazzolino di tulipani, o roselline.

Per un compleanno, non ci sono regole precise, ma è uso scegliere un bouquet di fiori misti (e colorati). Per ringraziare dell’ospitalità, possiamo affidarci anche a una pianta.

In ogni caso, lasciamoci guidare anche dalle nostre sensazioni e non dimentichiamo mai il biglietto.

Abbiamo visto, dunque, che anche i fiori hanno un galateo e per essere dei veri gentiluomini va rispettato.

