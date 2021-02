Molti di noi amano vedere i propri capelli sempre lucenti, puliti e profumati. Purtroppo, a causa dello smog, dello stress o della vita che si conduce, non sempre questo desiderio viene realizzato. Spesso, infatti, laviamo i capelli e li ritroviamo il giorno dopo di nuovo grassi e sporchi. E la nostra chioma è il nostro biglietto da visita, perciò sarebbe un peccato lasciarli così. Per questo oggi vogliamo proporre un vecchio metodo della nonna che potrebbe risolvere il nostro problema.

E allora, vediamo come non avere mai più capelli unti o grassi con questo comunissimo ingrediente naturale!

Il borotalco arriva in nostro soccorso e rende perfetta la nostra chioma

Ad aiutarci in questa battaglia è il caro e vecchio borotalco. Sembra incredibile, eppure questo ingrediente naturale, da solo, potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta al nostro problema. Basterà provare questo antico rimedio della nonna per vedere se può funzionare anche sulla nostra cute! E sarà sufficiente seguire dei semplici passaggi per avere di nuovo una chioma splendente senza alcuna traccia di unto! Vediamo come.

Come utilizzare il borotalco sui nostri capelli per renderli puliti, profumati e privi di unto

La prima cosa che dobbiamo fare sarà prendere un po’ di questo ingrediente e spargerlo su tutto il cuoio capelluto. Fatto ciò, lasciamo il borotalco in posa per alcuni minuti e aspettiamo che faccia il suo lavoro. Questo elemento, infatti, assorbirà velocemente l’unto presente sulla nostra cute, rendendo la nostra chioma completamente sgrassata. Ora, risciacquiamo con acqua tiepida e guardiamo il risultato. I capelli saranno perfettamente puliti e lucenti!

Ed ecco allora come non vedere mai più capelli unti o grassi con questo comunissimo ingrediente naturale! Il borotalco sarà capace di assorbire il grasso sulla nostra cute e noi potremo sfoggiare con fierezza la nostra chioma ogni giorno! Davvero da provare!

