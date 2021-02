Il mondo del make-up si muove al galoppo. Ogni giorno ci sono tecniche e trucchi nuovi. In particolare, negli ultimi anni si è visto un cambio di tendenza per quanto riguarda le sopracciglia. Si è passati dal volerle fini e sfoltite al massimo a preferirle folte e quasi selvagge.

Nonostante ciò, non si è mai persa la voglia di prendersene cura e di tenerle in ordine. Le grandi case di make-up hanno iniziato a produrre linee dedicate esclusivamente alle sopracciglia. Matite, gel e penne sono solo alcuni dei prodotti riservati a questa parte del viso.

La nuova tendenza per avere sopracciglia sempre in ordine anche senza gel

Come abbiamo visto esistono moltissimi prodotti per le sopracciglia. Tra questi ce ne sono alcuni che aiutano a fissarle e a tenere in ordine per tutto il giorno. Sono i gel per sopracciglia. Che siano trasparenti o colorati, i gel vengono usati per dare un po’ di ordine alle sopracciglia e all’intero look.

Da qualche anno, però, sta spopolando un nuovo modo per fissare le sopracciglia. Questo è nato come alternativa casalinga e non prevede l’uso del gel. Stiamo parlando delle “soap brows”, letteralmente “sopracciglia di sapone”. Vediamo di cosa si tratta!

Come fare le soap brows a casa

Le soap brows sono la nuova tendenza per avere sopracciglia sempre in ordine anche senza gel. Usare il sapone sulle sopracciglia è perfetto se vogliamo avere un look naturale ma curato. Le nostre sopracciglia saranno pettinate alla perfezione!

Per fissare le sopracciglia col sapone ci servirà una saponetta alla glicerina e uno scovolino pulito. Inumidiamo lo scovolino e passiamolo sulla saponetta. Prima di usarlo sulla sopracciglia è bene passare lo scovolino sul dorso della mano. In questo modo elimineremo gli eccessi di sapone. Quindi pettiniamo le sopracciglia con lo scovolino insaponato. Facciamo movimenti dal basso verso l’alto per un effetto da passerella. E il gioco è fatto: avremo sopracciglia fissate per tutto il giorno.