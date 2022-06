A pochi giorni dall’estate, la voglia di evadere è davvero altissima. Per molti di noi è giunto il momento di scegliere la meta per le vacanze. Prenotare in queste settimane ci permetterà ancora di risparmiare un po’. Infatti, giocare d’anticipo è una strategia vincente per poter spendere meno senza rinunciare ad una vacanza da sogno. Chi di noi ama il mare, e sceglierà di restare in Italia, potrà contare su una scelta vastissima di luoghi dalla bellezza unica. Oggi con questo articolo faremo scoprire un luogo che si trova nel sud Italia e che tutto il Mondo ci invidia.

Un piccolo angolo di paradiso

In Campania, nel cuore del Cilento, si trova una meta che ogni anno attira moltissimi turisti italiani e stranieri. Palinuro è una frazione del comune di Centola ed è famosa per via delle sue incredibili bellezze naturalistiche. Questo luogo fa parte del Parco Nazionale del Cilento e questo già ci suggerisce quanto sia prezioso e ricco di meraviglia questo territorio. Chi giunge qui non potrà fare altro che perdersi nella bellezza delle sue spiagge e delle acque turchesi.

Questa destinazione favolosa nasconde grotte naturali ed acque cristalline ed è perfetta per un’economica vacanza al mare in famiglia

Insenature e baie caratterizzano Palinuro e uno dei suoi più grandi punti di interesse è la Grotta Azzurra. La più celebre tra tutte, questa grotta si chiama così per via del colore suggestivo che assumono le acque al suo interno. Potremo visitarla partendo dal porto e la troveremo sul fianco settentrionale di Punta della Quaglia. La riconosceremo all’istante per via dei colori intensi che si scorgono dall’entrata triangolare. Sul fondo della grotta un sifone subacqueo fa entrare la luce che illumina in modo suggestivo la grotta. Con un biglietto di 15 euro potremo partire per questa escursione davvero suggestiva.

Le spiagge e l’Antiquarium

A Palinuro possiamo rilassarci in spiagge magnifiche e dal mare limpido. La più nota è la spiaggia del Buon Dormire. Si tratta di una vera e propria baia raggiungibile via mare. Incastonata tra le rocce, in questo luogo potremo respirare pace e serenità. Il momento migliore per ammirare la spiaggia è la sera al tramonto per via dei colori spettacolari offerti da questo luogo. Al mattino presto invece c’è solo il rumore delle onde a farci compagnia. Da qui possiamo scorgere lo Scoglio del coniglio, chiamato così per via della sua forma curiosa.

Da non perdere c’è anche la spiaggia dell’Arco Naturale, facilmente raggiungibile a piedi dal parcheggio gratuito. Attraversando l’Arco Naturale ci troveremo di fronte ad una spiaggia selvaggia ma dalle acque stupende. Questa destinazione favolosa nasconde grotte naturali ed acque pulite, ma anche punti di interesse storico. L’Antiquarium è uno di questi ed è un museo archeologico realizzato negli anni ‘60. Questo conserva reperti dell’età arcaica come ceramiche e suppellettili di ossidiana, ma anche resti di rettili rinvenuti nel mare di Palinuro.

Una vacanza low cost

Chi cerca una meta economica può scegliere Palinuro perché è possibile soggiornare a partire da circa 50 euro per notte. Ovviamente i prezzi salgono nel mese di agosto, ma prenotando per tempo possiamo trovare offerte dal costo inferiore ai 100 euro anche vicino alla spiaggia.

