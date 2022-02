Un grande classico della cucina italiana è sicuramente la parmigiana di melanzane. Si tratta di una ricetta apprezzata in tutto il Mondo non solo per la sua bontà, ma anche per la facilità di esecuzione. Infatti, per realizzarla ci vogliono ingredienti molto semplici, ma che uniti insieme danno vita ad un piatto unico e sfiziosissimo. In questo articolo, proporremo un’alternativa alla parmigiana di melanzane, inserendo le patate. Per preparare questo piatto avremo bisogno di:

5 patate;

200 g di mozzarella;

200 g di speck;

50 g di pangrattato;

100 g di formaggio grattugiato;

120 g di scamorza affumicata;

220 ml di latte;

erba cipollina;

olio EVO, sale e pepe.

Questa deliziosa parmigiana di patate al forno e senza besciamella farà saltare di gioia grandi e piccini

Innanzitutto tagliamo a fette sottili la scamorza affumicata e la mozzarella, che dovremo lasciar scolare per qualche minuto. A questo punto priviamo le patate della loro buccia e laviamole sotto l’acqua corrente. Dopo di che, tagliamole a fette sottili di circa 3 mm, anche con l’aiuto di una mandolina. Per non farle annerire, immergiamole all’interno di una ciotola piena d’acqua.

Ora prendiamo una pirofila, ungiamola sulla base e sui bordi con un filo d’olio e poi spolverizziamo del pangrattato. Fatto ciò, ricopriamo il fondo con uno strato di patate, aggiungendo il sale, il pepe e l’erba cipollina tritata.

A questo punto non ci resta che stratificare la parmigiana, aggiungendo prima la mozzarella, poi lo speck ed infine la scamorza affumicata. Spolveriamo del formaggio grattugiato e ricopriamo nuovamente con uno strato di patate, ripetendo la stratificazione precedente.

Arrivati all’ultimo strato, spolveriamo con un paio di cucchiai di pangrattato ed irroriamo con un filo d’olio EVO. Prima di infornare, versiamo il latte lungo i bordi della teglia, così da non rendere la pietanza troppo secca. Fatto ciò, ricopriamo la teglia con un foglio di alluminio ed inforniamo a 200 gradi in modalità statica per circa 30 minuti. Dopo di che, togliamo il foglio e proseguiamo la cottura per altri 25 minuti, fin quando sulla superficie non noteremo una crosticina croccante.

Seguendo tutti i procedimenti, questa deliziosa parmigiana di patate al forno sarà un vero successo. Prima di servirla, però, lasciamola riposare per una decina di minuti, in maniera tale che si possano gustare meglio tutti i sapori durante l’assaggio.