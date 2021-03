Invecchiare è un processo naturale della vita, da vivere con estrema naturalezza e serenità. Questo non significa dover trascurare la cura della pelle e le coccole naturali di bellezza. Questa crema viso terrà lontane nuove rughe e macchie scure della pelle dovute all’invecchiamento. La Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa mostrerà come prepararla con estrema semplicità e con ingredienti naturali.

I vantaggi nell’utilizzo di una crema viso

Una volta preparata, questa crema viso dura per mesi, specie se conservata con cura in un contenitore richiudibile. Gli elementi naturali con cui realizzarla sono un toccasana per il viso. Consigliamo il suo utilizzo quotidiano, possibilmente di prima mattina. Questa crema è però perfetta anche la sera dopo la rimozione del trucco con apposito struccante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per la crema

Consigliamo di mescolare 30 grammi di olio di cocco con 30 grammi di burro di karité. Bisognerà aggiungere 20 grammi di avocado e la stessa quantità di lecitina di soia sciolta in pochissima acqua. In ultimo, qualche goccia di olio essenziale dell’aroma preferito.

Bisognerà sciogliere tutti gli ingredienti grassi sul fuoco a bagnomaria e, solo fuori dal fuoco, aggiungere gli oli essenziali preferiti. È preferibile attendere che il composto raffreddi prima di aggiungere gli oli, per non vanificarne il risultato.

Dopo il raffreddamento e una volta ottenuta la consistenza tipica di una crema, basterà collocarla in un contenitore per cosmetici vuoto e pulito. Questa crema viso terrà lontane nuove rughe e macchie scure della pelle per i preziosi ingredienti che contiene.

Eventualmente suggeriamo di precedere la sua applicazione effettuando uno o due scrub a settimana, per cui rimandiamo alla lettura di questo articolo.

I maggiori benefici

La lecitina di soia racchiude vari fosfolipidi vegetali e trova largo impiego nella cosmesi. Basta leggere le etichette delle creme presenti in casa per appurarne la presenza tra gli ingredienti. Ha un grandissimo potere idratante per i grassi naturali che contiene.

Lo stesso discorso vale per l’avocado e burro di karité che, oltre a idratare perfettamente la pelle, la nutrono e la rendono luminosa. È possibile trovare in vendita il burro di cocco invece che l’olio. Questo non rappresenta un problema perché basterà scioglierlo sul fuoco per avere la tipica consistenza dell’olio.