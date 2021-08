Questi sono i sintomi e i fattori di rischio del grave diabete giovanile e come

Oggi il diabete è una malattia molto diffusa in molti Paesi. La possibilità che la malattia si presenti in età giovanile riguarda il 10% della popolazione di bambini e adolescenti. In Italia si parla di circa 20.000 giovani tra adolescenza e infanzia che soffrono di questo tipo di diabete. Infatti si tratta del cosiddetto diabete mellito di tipo1.

La causa scatenante del diabete di tipo 1 è il mal funzionamento del pancreas. Questo non produce o smette di produrre insulina, come accade nel diabete di tipo 2. Segue la distruzione delle cellule chiamate Beta, che causano a loro volta un eccesso di glucosio presente nel sangue. Questo concatenamento di fattori determina svariati sintomi. Il diabete di tipo 1 è considerato un malattia autoimmune, scatenata da una reazione immunitaria verso il proprio organismo. Spesso a scatenarlo sono il virus della parotite, il citomegalovirus, l’encefalo miocardite etc.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È fondamentale conoscere i sintomi affinché, in caso uno di essi si presenti, si sia in grado di riconoscere immediatamente la malattia. Nei bambini e nei giovani l’insorgere della malattia è più veloce che negli adulti. Questi sono i sintomi e i fattori di rischio del grave diabete giovanile.

Questi sono i sintomi e i fattori di rischio del grave diabete giovanile

Come si diceva, le cause del diabete di tipo 1 non sono state ancora rilevate totalmente. Per questo viene considerato una malattia autoimmune. Tra i primi sintomi che si presentano col diabete mellito di tipo 1 è la minzione frequente. Quando il bambino è troppo piccolo può accadere che non si renda conto e bagni il letto involontariamente. Successivamente questo sintomo è seguito da dimagrimento senza motivazione apparente. Tra le conseguenze gravi c’è la comparsa di acidosi diabetica che porta a vomito, disidratazione, aritmia, sete intensa, sonnolenza e alito cattivo.

La sete cronica deriva dal fatto che l’organismo si svuota dei suoi liquidi attraverso l’urina. La ragione è che deve eliminare l’eccesso di glucosio.

Poiché non esiste ancora una cura al diabete di tipo 1, ci sono strategie mediche che consentono di vivere una vita serena. Oltre alla terapia medica, che prevede la somministrazione di insulina, sarà fondamentale fare un’alimentazione corretta. Si dovrebbero eliminare quasi totalmente prodotti dolciari, bibite gassate e snack salati. Anche i grassi e gli oli buoni devono essere ridotti ma consumati in piccole dosi giornalmente. Per quanto riguarda la carne e i latticini, il consumo deve essere ridotto a 2 o 3 volte a settimana. Verdura e cereali integrali, invece, devono essere alla base dell’alimentazione. L’attività sportiva è fondamentale, ma si dovrà monitorare sempre il valore della glicemia e l’idratazione.

Approfondimento

4 preziosi cereali che aiutano a ridurre gli zuccheri e prevenire il diabete