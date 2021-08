Per i più timidi, fare il primo passo è un’esperienza terrificante. Soprattutto quando non si capisce se l’altra persona è interessata o meno. Come fare, allora, per scoprirlo?

Ecco svelato il trucco psicologico semplicissimo per capire subito se si piace a qualcuno. Che sia per cercare nuove amicizie, o magari un partner romantico, può valere la pena di testare questa tecnica.

Attenzione alle risate in gruppo

Se si vuole scoprire chi ha una cotta per chi, bisogna prestare attenzione quando si ride. Per esempio, si pensi alla classica situazione in cui qualcuno fa una battuta mentre si è in compagnia.

L’intero gruppo scoppierà a ridere. Ma solo alcune persone incroceranno gli sguardi mentre si sbellicano. Si dice, infatti, che in un momento di ilarità si tende d’istinto a guardare la persona a cui ci si sente più vicini.

Questo trucchetto può risultare utile quando si vogliono scoprire le dinamiche all’interno di un gruppo. Per esempio, lo si può usare per capire quali colleghi vanno più d’accordo.

Ma la tecnica può anche rivelare l’inizio di una cotta: se mentre si ride si incrocia lo sguardo di qualcuno, è probabile ci sia un interesse reciproco. Non è detto che si tratti di un sentimento romantico, ma sicuramente c’è stima e vicinanza.

Questo consiglio si è diffuso soprattutto per sentito dire su internet, ma è almeno parzialmente confermato da uno studio scientifico.

L’humor, peraltro, può offrire segnali ancora più chiari, come rivela un’altra ricerca.

Un gruppo di ricercatori spiega che esiste una ulteriore relazione tra il ridere e l’attrazione. Lo studio dimostra che sia gli uomini che le donne cercano di fare più battute quando sono attratte dall’interlocutore. Non solo: si tende a ridere di più e considerare una persona simpatica se si è interessati.

Insomma, se qualcuno ride sempre alle battute di un altro, e cerca a sua volta di impressionarlo con la propria simpatia, c’è della chimica fra i due!

