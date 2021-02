Come rimuovere la cera dalle tovaglie

Pranzi e cene di Natale sono finiti da un po’, ma ne restano i ricordi a forma di macchia sulle tovaglie. Tra le macchie peggiori, oltre a quelle d’olio e di vino rosso, ci sono senza dubbio quelle di cera. Con la differenza che siamo meno abituati ad affrontarle. Ma non c’è da disperare.

Le nostre tovaglie macchiate non sono da buttare o da segregare nell’ultimo cassetto del comò. Con il metodo seguente vediamo, passo passo, come rimuovere la cera dalle nostre tovaglie.

Come rimuovere la cera dalle nostre tovaglie, un metodo infallibile

Per prima cosa, se la cera è ancora molto presente sulla tovaglia, raschiamo via la superficie sporgente con un coltello. Per rendere il procedimento più semplice, un trucco è lasciare in freezer la tovaglia, in modo da congelare la cera.

Completato il primo step, mettiamo a scaldare il ferro da stiro. Quando avrà raggiunto la temperatura, prendiamo la tovaglia sporca e stendiamola sull’asse con la macchia ben in vista.

Ora prendiamo due pezzi di carta da cucina, assicurandoci che non abbiano disegni o scritte. Poniamo un pezzo di carta sulla macchia e l’altro dall’altra parte della tovaglia, in modo speculare.

Ora passiamo il ferro da stiro sulla carta, senza mai usare il vapore. Il ferro caldo farà lentamente sciogliere la cera, che si imprimerà sulla carta assorbente. Ogni tanto giriamo la tovaglia e passiamo il ferro anche dall’altra parte.

Continuiamo l’operazione cambiando i fogli di carta finché su di essi non si formeranno più macchie d’unto. Quando tutta la cera si sarà sciolta, possiamo lavare di nuovo la tovaglia. Se, prima di inserirla in lavatrice, ci accorgiamo che la tovaglia presenta ancora degli aloni, applichiamo uno smacchiante sull’area interessata.

Finito il lavaggio, la nostra tovaglia sarà come nuova e noi saremo liberi di accendere tutte le candele che vogliamo.

Il trucco dello specchio

Abbiamo visto come rimuovere la cera in caso macchi la tovaglia, ma se vogliamo scongiurare questa eventualità è bene sistemare la candela su un piattino. Una valida alternativa è metterci uno specchio, che riflette la luce della fiamma creando un effetto di grande suggestione. Pulire lo specchio dalla cera colata sarà semplice: basterà un prodotto per pulire i vetri.