In estate, si sa, consuetudine vuole che l’alimento più consumato non solo dagli italiani ma anche dai turisti sia il gelato. Ma di fresco e delizioso non c’è solo questo. Possiamo allietare i nostri ospiti con un meraviglioso dessert fatto con le nostri mani d’oro. E non c’è cosa più soddisfacente di creare un semifreddo al sapore del liquore più amato dagli italiani: il limoncello.

Occorrono pochi ingredienti e pochi euro per fare bella figura davanti ai nostri ospiti e amici. Quindi ecco il dolce estivo fresco e gustoso a basso costo che farà impazzire tutti.

Ingredienti

Considerando che siamo in 6 persone, gli ingredienti sono:

5 uova (di cui 3 tuorli e 2 albumi);

100 gr di zucchero semolato;

60 ml di limoncello;

3 limoni;

200 ml di panna fresca;

Zucchero a velo.

Il dolce estivo fresco e gustoso a basso costo che farà impazzire tutti

Prendiamo due limoni. Dal primo dobbiamo ricavare la scorza a listelli sottili cercando di prendere le parti visibilmente più belle e colorite. Dal secondo grattugiamo la scorza e dopo spremiamo entrambi i limoni. In un pentolino mettiamo la scorza grattugiata e i listelli di scorza, insieme al succo e aggiungendo 60 gr di zucchero. Facciamo bollire con fiamma bassa per 10 minuti circa e poi prendiamo i listelli di scorza mettendoli sulla carta da forno.

Nel frattempo sbattiamo i tuorli insieme a 40 gr di zucchero e uniamo la miscela che abbiamo fatto bollire precedentemente e il limoncello. Facciamo addensare a bagnomaria e facciamo raffreddare trasferendo il composto in una ciotola con dei cubetti di ghiaccio.

Montiamo a neve gli albumi con dello zucchero a velo e versiamo il composto alla crema di limoni mescolando dal basso verso l’alto. Montiamo la panna fresca e la uniamo, così il composto è pronto per essere messo in freezer. Componiamo delle coppette o dei flûtes e le mettiamo a raffreddare per circa 4 ore. Ultimiamo la nostra creazione aggiungendo i listelli sottili sopra la crema.

