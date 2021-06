Da qualche anno a questa parte, con l’arrivo dell’estete vediamo i nostri giardini riempirsi di calabroni giganti. Questo spaventoso insetto proveniente dall’Asia somiglia in forma e colore a una vespa. Il suo corpo però può raggiungere fino ai 5 centimetri di lunghezza e il suo pungiglione è tanto forte da penetrare anche le tute degli apicoltori. Insomma, si tratta di un animale a dir poco spaventoso. Ma con questo semplice oggetto e quest’unico ingrediente prepariamo la trappola fatta in casa perfetta per eliminare i temibili calabroni giganti che infestano i nostri giardini.

Perché il calabrone gigante è tanto pericoloso

Notizie dall’Oriente parlano di casi in cui la puntura del calabrone gigante può arrecare gravi danni all’uomo o essere addirittura letale. In Giappone, questo insetto provoca la morte di 50 persone ogni anno. E come se non bastasse, il calabrone asiatico è anche una minaccia per le api e per tutti gli insetti impollinatori. È quindi un disturbatore del nostro ecosistema. Inutile girarci intorno: stiamo parlando di un essere che può essere alquanto pericoloso.

Per questo dobbiamo subito adoperarci per liberarcene, appena vediamo i primi esemplari. Senza ricorrere a spray o disinfestanti chimici, possiamo affidarci a un trucco tanto economico quanto efficace.

Con questo semplice oggetto e quest’unico ingrediente prepariamo la trappola fatta in casa perfetta per eliminare i temibili calabroni giganti che infestano i nostri giardini

Per attirare i terribili calabroni giganti in una trappola a cui non possono sfuggire ci servono solo due cose: una bottiglia di plastica e un po’ di birra. Prendiamo una comune bottiglia da bibita (vuota), buttiamo via il tappo e tagliamo con un paio di forbici la prima parte (fino a 3 o 4 centimetri sotto il collo). Infiliamo la parte recisa nel corpo della bottiglia, ma al contrario, in modo da formare una sorta di imbuto, con l’imboccatura rivola verso il fondo della bottiglia. Ora riempiamo circa un quarto della bottiglia con della birra, di qualsiasi tipo o qualità. Possiamo appendere la trappola ai rami degli alberi in giardino, con un po’ di filo di ferro.

I calabroni non resistono all’odore zuccherino della birra. Si infilano nella trappola ma, una volta dentro, non riescono più ad uscire. Ogni tre o quattro giorni possiamo ripulire la trappola e metterci della nuova birra. Con questo semplice trucco, ci libereremo di questi terribili insetti.

