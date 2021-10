L’arrivo dell’autunno, come ogni anno, porta con sé tante novità anche nell’ambito della moda. Le borse sono una vera e propria costante, l’unica certezza.

Si tratta di accessori che fanno brillare gli occhi a moltissime donne. Se scelte con cura possono, da sole, trasformare in ricercato anche l’outfit più semplice.

Precedentemente si era trattato delle borse di tendenza per la stagione autunno e inverno. Oltre ai modelli già citati, oggi si andrà alla scoperta di un tipo particolare di borsa spesso utilizzata solamente in estate.

Si sta scrivendo della borsa rotonda, un modello che per l’inverno pur mutando i materiali mantiene intatto il cerchio, la forma geometrica per eccellenza.

Nel periodo estivo le si trova realizzate principalmente in paglia o rafia mentre per la stagione fredda si prediligono pellami e tessuti.

Per quanto riguarda le dimensioni ce ne sono di diversi tipi, dalle mini tracolline alle maxi borse da portare a mano. Una vera e propria it bag per certi versi eccentrica ma molto contemporanea.

Questa borsa comoda e capiente che spopola tra le influencer sta facendo davvero impazzire tutte

La borsa rotonda può essere indossata in molti modi diversi, dipenderà tutto dalla tipologia scelta.

Alcuni modelli come la mini Ophidia proposta tra i tanti da Gucci o la Camera Bag Vinyle tonda di Saint Laurent potranno essere indossati a tracolla.

Piccole borse tonde ma molto capienti che manterranno intatta la loro forma anche se riempite al massimo.

Altre tipologie, più grandi, saranno perfette per essere portate a mano. Tra queste troviamo la borsa tonda in pelle goffrata coccodrillo proposta da Maje Paris.

Le borse a tracolla potranno essere tranquillamente abbinate a qualsiasi capo di abbigliamento, dai jeans a capi più eleganti.

Chi ama particolarmente i look total black potrà scegliere una borsa dalle tonalità vivaci per smorzare il colore scuro. Per le borse a tracolla realizzate in pellami chiari bisognerà fare molta attenzione alle eventuali macchia dovute al trasferimento di colore da jeans o abbigliamento.

Per questo motivo se si ama particolarmente il nero sarà preferibile scegliere borse chiare in materiali facilmente lavabili.

Le borse rotonde e a mano, invece, saranno perfette abbinate a una gonna o a un cappotto per ricreare perfetti look da giorno.

Insomma, una volta passati dalle classiche borse a quelle rotonde non riusciremo più a rinunciarvi. Ecco spiegato perché questa borsa comoda e capiente che spopola tra le influencer sta facendo davvero impazzire tutte.