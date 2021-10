Può il cinema influenzare positivamente o negativamente il nostro umore? La risposta è sì, ovviamente. Quante volte abbiamo finito di guardare un film in lacrime o con un senso di benessere interiore? Se abbiamo bisogno di un po’ di meditazione sul senso della vita e sulla bellezza dell’esistere, dell’amare e dell’essere vivi, allora non possiamo perderci questi grandi classici.

Il cinema da poco più di un secolo ormai, ci regala delle perle uniche tutte da contemplare. Guardare film è uno dei passatempi più belli e arricchenti che possiamo dedicare a noi stessi o in compagnia. Quindi, ecco ciò che non possiamo perderci.

I 10 film che possono cambiare la nostra visione del Mondo da vedere assolutamente

Amore, salute, famiglia, morte, sono solo alcuni dei temi esistenziali che affrontiamo ogni giorno nella nostra vita. Le storie vere o immaginarie riprodotte nel cinema ci aiutano a riflettere concretamente sui problemi della vita e ci danno una chiave di lettura alternativa.

Alcuni ci incoraggiano a credere nel meglio che possa capitare, ad avere fiducia, a non avere paura. Altri, invece, ci portano concretamente faccia a faccia con i nostri problemi e le nostre paure o a riflettere su cose che non avremmo mai immaginato. Per questo oggi proponiamo i 10 film che possono cambiare la nostra visione del Mondo, da vedere assolutamente. Iniziamo.

Le “perle” degli ultimi anni ’90 e della prima decade del 2000

Era il lontano 1997 quando uscì nelle sale cinematografiche “Good Will Hunting” o “Genio ribelle” (tradotto in italiano). Il film di genere drammatico/romantico ci fa riflettere su come migliorare la propria vita sfruttando il nostro talento. Il protagonista è un giovanissimo Matt Damon nei panni di Will Hunting, accompagnato da uno dei visi più dolci e geniali del cinema di sempre, l’indimenticabile Robin Williams.

Un anno dopo, nel 1998, il cinema d’oltre oceano ci regala un’altra pietra miliare della cinematografia moderna, The Truman Show. Tema del film, che rese celebre niente poco di meno che il grande Jim Carrey è: “è davvero tutto reale ciò che vediamo?”.

Facciamo ingresso nel nuovo millennio con un’altra grande pellicola: “A beautiful mind”, del 2001. Cosa si prova a essere un genio, premio Nobel, con una carriera brillante ma una vita tormentata dalla schizofrenia?

Concludiamo la prima decade del 2000 con altre quattro perle, “Se mi lasci ti cancello” (2004), “Alla ricerca della felicità” (2006), “Into the wild” (2007) e “Mr. Nobody” (2009). Dalla relazione burrascosa di due persone che si amano, alla vita normale di un papà, alla ricerca dell’avventura di un giovane ragazzo, le nostre azioni riflettono il destino che prevede il nostro futuro. Se vogliamo tuffarci in sincere riflessioni sulla vita e sul perché dell’accadere delle cose, questi sono i film che fanno al caso nostro.

Gli ultimi tre capolavori di questa carrellata di emozioni

Arriviamo alle pellicole più recenti: “Her” e “I sogni segreti di Walter Mitty”, entrambi del 2013 e per concludere “Interstellar”, del 2014. In che modo la tecnologia può influire sulla qualità della nostra vita, fino a prendere il sopravvento? La nostra ricerca incessante di prevedere il futuro e di conoscere quante più cose possibili, vale davvero la pena? È più importante conoscere la verità o amare ignari di molte cose? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che potremmo porci con la visione di questi 10 film che possono cambiare la nostra visione del Mondo da vedere assolutamente e noi andiamo subito a cercare la risposta.

