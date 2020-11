La discussione sulla legalizzazione della marijuana in Italia è ben lontana dall’essere terminata. Gli studi su questa droga leggera sono ben lontani, infatti, dall’essere conclusivi. E non si è ancora certi di quali possano essere gli effetti sull’uomo. Da alcuni studi recenti è emerso, però, che questa bevanda di consumo giornaliero è ben più pericolosa di una droga. Scopriamo assieme perché.

Perché questa bevanda è più pericolosa di molto droghe

Molti tendono a pensare che fumare uno spinello sia molto pericoloso. E che, invece, consumare un bicchiere di vino al giorno faccia bene alla salute. Questa considerazione sembrerebbe essere fuorviante. Almeno secondo uno studio inglese riportato sul prestigioso giornale The Lancet.

Tale ricerca indaga, infatti, sui danni apportati dal consumo di sostanze stupefacenti, incluso l’alcol. Per attuare l’analisi è stato studiato il danno causato da queste sostanze sia sull’individuo che sulle persone attorno a lui. L’alcol si è classificato come sostanza più pericolosa di tutti con una media di 72\80 in pericolosità.

In particolare, il consumo di alcol rappresenterebbe una minaccia consistente a livello sociale, superando in tale analisi persino droghe pesanti quali l’eroina e la cocaina.

Per fare un confronto con la cannabis, il grado di pericolosità della stessa viene riscontrato come del 20\80, meno della metà dell’alcol. Ma come mai questa bevanda di consumo giornaliero è ben più pericolosa di una droga?

I danni di questa bevanda a livello sociale e personale

Per rispondere a questa domanda è importante mettere a confronto due sostanze che sono molto consumate oggigiorno, cannabis e alcol. Secondo una ricerca fatta dall’Università di Claremont, negli USA, l’alcol, insieme a tabacco e obesità, rappresenta una delle cause maggiori di morti prevenibili.

La stessa ricerca riporta che la cannabis è tra le droghe meno letali in assoluto. Soprattutto quando messa a confronto con l’alcol. Da questo punto di vista è importante anche riportare quanto detto dal nostro Ministero della Salute rispetto al consumo d’alcol. Secondo il nostro Ministero, dunque, l’alcol sembrerebbe essere responsabile di numerose problematiche. Ma non solo. È ai primi posti quale causa di mortalità nell’EU. Tale tasso di problematicità sembrerebbe non essere paragonabile, almeno al tasso odierno di ricerca, a quello del consumo di cannabis, legale e non.