Tra Spello e Spoleto, tra le verdi colline dell’Umbria si trova una località deliziosa, dove possiamo passare un pomeriggio tra arte, cultura, cibo ed eventi.

Stiamo parlando di Foligno. Questo comune italiano di circa 56.000 abitanti, infatti, si trova al centro della Valle Umbra. Il nome originario era Fulginia e la sua fondazione risalirebbe al X secolo a. C.

Foligno è famosa per le sue chiese, i palazzi antichi del centro storico, la vicinanza ad un altro posto incantevole che si chiama Rasiglia, e la giostra della Quintana che si svolge due volte l’anno.

Insomma c’è molto da vedere e da fare. Questa bellissima cittadina in Umbria è piena di tesori nascosti e perfetta da visitare per una gita fuori porta nel periodo autunnale.

Con la giostra della Quintana facciamo un salto nel tempo di 400 anni

La giostra della Quintana è un evento molto particolare che gli appassionati di rievocazioni storiche non devono perdere assolutamente. Prevede una sfida a giugno e una rivincita a settembre. Ogni rione, dunque, ha il suo binomio cavallo-fantino, che deve inserire l’asta in un anello mentre corre alla massima velocità. La sera precedente il centro della città è animato da un bellissimo corteo in costume storico con abiti barocchi del 600. Le taverne sono aperte con piatti e bevande tipiche di quel tempo. Così, l’atmosfera che si crea è incredibile, sembra proprio di fare un salto indietro nel tempo di 400 anni.

Il centro storico è pieno di meraviglie da vedere. A partire dalla bellissima Piazza della Repubblica con la Cattedrale di San Feliciano. Un misto di romanico e gotico con una facciata in mattoni bianchi e rosa. Il rosone è protagonista assoluto della piazza, accompagnato da due più piccoli e dalle monofore con colonnine.

Inoltre sono ricche di storia e di spiritualità anche la Basilica di Santa Maria Infraportas e del Santissimo Salvatore.

Le architetture civili, infatti, la fanno da padrone. Palazzo Trinci è una delle strutture tardo gotiche della città, mentre il Palazzo Comunale è meraviglioso con la sua facciata neoclassica di mattoni chiari e la lanterna che sale verso l’alto.

Non dimentichiamoci che Foligno è vicinissimo a Rasiglia. Questo borgo incantevole è caratteristico per via dei corsi d’acqua che lo attraversano rendendolo una specie di little Venice. Dista solo 18 km da Foligno ed è raggiungibile in bicicletta o in macchina.

Per non parlare degli eventi che si svolgono in questa cittadina bellissima tutto l’anno. Dalla Quintana nei mesi di giugno e settembre, al Festival dei Primi d’Italia evento di gastronomia dedicato ai primi piatti. A fine agosto/settembre troviamo il Festival dei Segni Barocchi che propone eventi di musica, teatro, cinema all’insegna del barocco.