Con l’arrivo di settembre sembra proprio che siano finite le vacanze. Un triste addio, o meglio un arrivederci, almeno fino al periodo natalizio. Certo, i più fortunati riusciranno a farsi un ponte per il fine settimane dei Santi e dei morti. Per tutti gli altri l’attesa delle vacanze potrebbe essere lunga. Tuttavia, basterebbe ripensare a ciò che consideriamo vacanze. Infatti, per vedere dei posti che non conosciamo, della bellezza in generale o provare dei piatti secondo la tradizione non serve andare troppo lontano.

A settembre in moltissime parti d’Italia si organizzano fiere, sagre, mostre, eventi storici e concerti. Spesso questi eventi hanno luogo anche vicino a casa nostra, ma spesso non lo sappiamo. Lo scopriamo più tardi sui social network, con molto rammarico. Ecco, oggi noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare al Lettore una lista, evidentemente non esaustiva, di eventi interessanti in Italia a settembre. La raccomandazione di base è naturalmente quella di controllare se questi eventi saranno effettivamente organizzati, perché con la pandemia tutto può cambiare. Ecco le fiere, mostre ed eventi culturali di settembre assolutamente da non perdere.

Eventi enogastronomici e sagre

Partiamo con le sagre e la gastronomia. Il 29 settembre sarà possibile fare un percorso enogastronomico, seguendo le tracce del grande scrittore Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo. Sempre per restare nelle Langhe della provincia di Cuneo, ricordiamo la Festa del Verduno Pelaverga proprio a Verduno. Chi ama il vino non può mancare all’appuntamento di Gattinara, cittadina del Piemonte settentrionale. Dal 7 al 9 settembre proprio a Gattinara ci sarà la Festa dell’Uva e del Vino.

Chi ama sperimentare dei piatti diversi, invece, creati con ingredienti insoliti, deve assolutamente visitare la Sagra della Rana a Cappuccini, in provincia di Varese. L’appuntamento è per il 29 agosto.

Fiere, mostre ed eventi culturali di settembre assolutamente da non perdere

Per quanto riguarda le mostre, segnaliamo qui quelle presenti nelle principali città italiane. A palazzo Braschi, a Roma, sarà possibile visitare un’esposizione temporanea sul grande artista austriaco Klimt. Al Palazzo Reale di Milano potremo apprezzare le tele di Monet, l’impressionista francese per antonomasia.

A Palazzo Albergati di Bologna, invece, sarà possibile vedere le opere di Boldini, grandissimo pittore italiano a cavallo tra il XIX e il XX secolo. A Ravenna ci sarà una mostra diffusa su Dante, dato che è proprio nella città romagnola che è sepolto. Il futurismo di Boccioni sarà esposto a Milano, nella Galleria Bottegantica.

