Questa banconota da 5 euro vale una piccola fortuna: scopri qual è

Sai che esistono collezionisti pronti ad acquistare alcune monete e banconote a prezzi molto elevati? Queste ultime sono in genere pezzi rari, che hanno avuto una tiratura limitata o sono frutto di errori tipografici. Quando in eccellente stato di conservazione (in genere fior di conio), assumono un valore elevato. Alcuni pezzi da collezione possono essere persino rivenduti a 4.000 o a 6.000 euro. Non è necessario che queste monete o banconote siano antiche. L’importante, appunto, è che ne siano disponibili pochi esemplari. Insomma, che siano dei pezzi unici e che rappresentino un pezzo di storia. Molte delle monete dal maggior valore, ad esempio, sono commemorative, come la 2 euro emessa a Monaco in memoria dell’amatissima Principessa Grace Kelly. Oggi, tuttavia, non parleremo di monete ma di banconote e precisamente di una 5 euro dal grande valore e ricercatissima dai collezionisti.

Questa banconota da 5 euro vale una piccola fortuna

Esiste una banconota da 5 euro che ha molto più valore di quanto sembri. Qual è la sua caratteristica? Un preciso numero di serie. Quest’ultimo si trova sul retro della banconota. Siamo in presenza di una 5 euro rara e dal grande valore se il numero di serie è composto da cifre tutte uguali (ad esempio: B 33333333333).

Questa banconota da 5 euro può essere venduta a finanche 20 volte il suo valore, dunque a 100 euro. Tuttavia, ne esistono talune altrettanto rare e che sono caratterizzate a loro volta da numeri di serie piuttosto rari. Scopriamo quali sono.

I numeri di serie più rari

Ad esempio, siamo in presenza di una 5 euro rara anche se il numero di serie della stessa è palindromo. Ciò vuol dire che, leggendo da destra verso sinistra e viceversa, si ottiene la stessa sequenza di numeri. Un’altra 5 euro rara è quella con questo numero di serie: 0123456789 che segue una qualsiasi lettera dell’alfabeto.

Anche in questo caso, il suo valore (purché sia fior di conio) può ammontare persino a 100 euro. Ovviamente, per essere certi che la banconota sia autentica e che abbia un certo valore, è sempre meglio farla analizzare ad un esperto numismatico.

Una volta trovata una banconota rara, è possibile rivenderla a collezionisti privati dopo averla fatta attentamente valutare da una terza persona competente oppure affidarsi ad un qualsiasi portale online dedicato alla compravendita di monete rare. Prima di farlo, si raccomanda però di accertarsi che sia affidabile.

