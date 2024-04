Molte persone sono pronte a pagare cifre che definiremmo ”folli” per ampliare le proprie collezioni. Abbiamo visto che ciò avviene anche con le monete. Ad esempio, alcune 5 euro possono arrivare a valere persone alcune migliaia. Lo stesso vale per dei particolari 50 centesimi o per delle monete da 2 euro. L’importante è che siano fior di conio o che comunque abbiano un eccellente stato di conservazione, cosa che le rende ancora più rare di quanto già siano. Tuttavia, esistono anche altre forme di collezionismo che riguardano oggetti di valore apparentemente misero. C’è infatti anche chi colleziona francobolli. Come le monete, questi ultimi sono veri e propri pezzi di storia. Alcuni, per giunta, hanno goduto di una tiratura molto limitata che li ha resi dei veri e propri pezzi unici ricercati dai collezionisti di tutto il Mondo. A breve scopriremo qual è il francobollo italiano di maggiore valore.

È un semplice francobollo ma il suo valore ammonta a 5.000 euro

Si tratta di un francobollo italiano da 80 centesimi e che è stato prodotto in tiratura molto limitata. A differenza delle monete, che devono essere fior di conio per avere maggiore valore, quello dei francobolli aumenta quando questi sono stati usati più volte. Pertanto, per quanto il pezzo di cui stiamo per scrivere sia molto raro, è relativamente più semplice riuscire a vendere un francobollo a prezzi elevati.

Si tratta del più raro di tutti in Italia

È un semplice francobollo, ma è quasi introvabile e pertanto il suo valore ammonta a circa 5.000 euro. Di quale si tratta? Del francobollo da 80 centesimi del governo provvisorio del Ducato di Parma. Capita spesso, d’altronde, che siano proprio i francobolli emessi durante i governi provvisori ad assumere maggiore valore di mercato nel tempo.

Il valore dell’intera serie ammonterebbe addirittura a 21.000 euro. Un singolo francobollo di questi, invece, può arrivare ad avere un valore di circa 5.000 euro, specialmente se è stato usato più volte.

Qual è il suo aspetto

Insomma, è un pezzo unico ma che qualche fortunato potrebbe ritrovarsi in casa, magari attaccato ad una vecchia lettera. Il suo aspetto è piuttosto modesto e mai ne lascerebbe presagire il grande valore. Non reca infatti stemmi, ma soltanto la scritta: ”Stati Parmensi, centesimi 80” circondata da una semplice cornice color oro.

