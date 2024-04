Ecco un metodo che permette di risparmiare soldi ogni mese e di gestire meglio i guadagni

È risaputo che la maggior parte delle persone non riesca a gestire bene i propri soldi. Il motivo? Spesso spende più di quanto guadagna e non se ne rende conto. Anzi, resta sorpresa quando apre il proprio conto in banca. Come in molti dicono, guadagnare soldi è semplice ma è difficile capire come farli fruttare. Una parte del proprio reddito, infatti, dovrebbe sempre essere reinvestita per creare anche delle rendite passive. Insomma, non ci si può affidare solo allo stipendio lavorativo. Vediamo dunque un metodo capace di rendere più consapevoli delle proprie spese e di facilitare il risparmio.

Ti sembra di essere sempre al verde, anche se hai uno stipendio nella media? Ecco un metodo che permette di risparmiare soldi ogni mese. Applicandolo, riuscirai a diventare più consapevole delle tue spese e, di conseguenza, a gestire meglio il tuo denaro.

Stiamo parlando del cosiddetto metodo ”50-30-20”, che ha conosciuto larga diffusione grazie a internet. Scopriamo di cosa si tratta e come applicarlo.

Ecco un metodo che permette di risparmiare soldi ogni mese

Il metodo ”50-30-20” prevede di suddividere le spese mensili in questo modo:

il 50% del reddito lordo deve essere destinato all’affitto, alle utenze e al pagamento dei debiti;

il 30% a vacanze, abbonamenti in palestra o comunque agli hobby;

il 20% dovrebbe essere risparmiato e, meglio ancora, reinvestito in modo tale da crearsi delle rendite passive.

Come applicarlo

Proviamo ad applicare questo metodo sullo stipendio medio di un italiano e cioè circa 1.600 euro al mese. Di questi 800 euro dovrebbero essere destinati alle necessità, 480 euro agli hobby o a spese meno necessarie come parrucchiere ed estetista, mentre 320 euro dovrebbero essere destinati al risparmio o meglio ancora reinvestiti.

Certo, 320 euro possono sembrare una cifra misera, ma proviamo a fare un semplice calcolo. In un anno ci sono 12 mesi e risparmiando questa piccola somma ogni volta si giungerebbe al suo termine con 3.840 euro in più sul conto in banca, che non sono certamente pochi. Questa somma potrebbe addirittura aumentare nel tempo qualora venisse reinvestita in modo oculato. Ovviamente esistono diversi metodi per risparmiare, ma questo è uno di quelli più noti, efficaci e con maggiore riscontro. Proprio per questo, potrebbe valere la pena provare ad applicarlo per vedere se si adatta alle proprie esigenze. Il metodo ”50-30-20” non lo prevede, ma ricordiamo che sarebbe bene anche destinare una parte dello stipendio alla formazione professionale e non, in modo tale da migliorare le proprie competenze.

