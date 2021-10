Ogni donna conosce bene il problema ricorrente dei capelli che tendono a ingrassarsi e a sporcarsi dopo pochi giorni dallo shampoo. Per quanto seguiamo una hair routine accurata e prodotti di qualità, i capelli tendono inesorabilmente a sporcarsi, per colpa di sudore, inquinamento e umidità.

Ma i capelli non si sporcano in maniera uniforme, molto spesso le punte sono pulite e soffici, ma vicino alle radici ci sono dei cumuli di grasso che rendono i capelli poco attraenti. Questo spesso ci impedisce di voler lavare i capelli al primo segnale di sporcizia, per evitare di seccare troppo i capelli.

Se abbiamo i capelli leggermente sporchi, non dobbiamo disperare, basterà “indossare” alcune acconciature. Ad esempio, infatti, questa acconciatura da principessa è perfetta per mascherare i capelli grassi e sporchi facendo un figurone. Vediamo di che si tratta.

Il trucco per essere sempre al top anche con l’umidità

I capelli sciolti, sia che siano lunghi che corti, sono da sempre sinonimo di femminilità e bellezza. Capelli puliti e setosi sono quanto di più attraente si possa avere in un look, ma, come abbiamo detto, non sempre ciò è possibile. Già a partire dal secondo giorno dopo lo shampoo, infatti, i capelli tendono ad essere molli e grassi e un’acconciatura sciolta non è l’ideale.

Un’alternativa a dir poco perfetta sono le trecce, semplici e veloci da realizzare e sempre sofisticate. Possiamo scegliere una treccia laterale oppure due trecce o ancora una treccia raccolta in uno chignon.

Oggi, però, vogliamo parlare di un’acconciatura davvero unica che ci darà un aspetto unico e raffinato.

Questa acconciatura da principessa è perfetta per mascherare i capelli grassi e sporchi facendo un figurone

Dovremo iniziare spazzolando i nostri capelli e poi effettuando una riga laterale. Dobbiamo appiattire bene i capelli, in modo che la treccia non abbia irregolarità e difetti.

Ora possiamo iniziare a fare una treccia lungo il lato per poi fermarla con un elastico o un fermaglio. Affinché la treccia sia in rilievo verso l’esterno è importante intrecciare i capelli verso il basso e non verso l’alto.

Ora che la nostra treccia laterale è pronta possiamo portarla con il resto di capelli sciolti e ben pettinati. La nostra acconciatura è pronta, perfetta per occasioni formali o per la vita di tutti i giorni, per la scuola o il lavoro. I capelli sembreranno puliti e potranno “durare” ancora un paio di giorni prima dello shampoo.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di un’acconciatura perfetta per chi voglia ottenere uno strabiliante effetto lifting senza bisturi.