Gli elettrodomestici come il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, il forno e il microonde se non vengono regolarmente puliti diventano indice di germi e funghi tossici per la salute, e possono portare una serie di patologie che vanno dai mal di pancia alle infezioni della pelle.

In questo articolo indichiamo i 5 elettrodomestici che possono diventare pericolosi per la salute se non eseguiamo periodicamente questi accorgimenti molto importanti per la salute di ognuno.

Per evitare questi problemi occorre prendersene cura e pulirli periodicamente secondo l’uso che ne facciamo.

Come pulire il frigorifero

In questo elettrodomestico possono annidarsi batteri come l’escherichia coli, la salmonella e la listeria.

Per evitare la formazione di questi batteri consigliamo di pulire ogni settimana i ripiani e i cassetti del frigorifero, e ogni tre mesi, di eseguire una pulizia più profonda con un detergente e acqua calda.

Come pulire la lavatrice

Nella lavatrice possono annidarsi batteri come l’escherichia coli e lo stafilococco aureo. Per questo motivo occorre igienizzarla almeno una volta al mese.

Estrarre e mettere a bagno in acqua calda e detergente il cassetto del detersivo. Aiutarsi strofinando con uno spazzolino e eliminando tutto lo sporco, le tracce di muffa e di detersivo. Sciacquarlo, rimetterlo a posto ed eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto. A lavaggio terminato ricordare di pulire e asciugare sempre il cestello e la guarnizione.

I 5 elettrodomestici che possono diventare pericolosi per la salute se non eseguiamo periodicamente questi accorgimenti. Come pulire la lavastoviglie

All’interno della lavastoviglie possono formarsi batteri, come lo pseudomonas e l’acinetobacter anche se vengono utilizzate alte temperature.

Bisogna togliere lo scarico seguendo le istruzioni riportate sul libretto e con uno spazzolino eliminare lo sporco. Pulire gli irroratori con del detersivo liquido, e facendo scorrere l’acqua, togliere i possibili depositi di sporco. Una volta al mese c’è bisogno di una pulizia più approfondita. Posizionare una ciotola con dell’aceto bianco sul cestello superiore e fare un ciclo di lavaggio a vuoto con una temperatura elevata.

Come pulire il forno

Bisogna pulire il vetro e la maniglia del forno una volta a settimana. Una volta al mese occorre fare una pulizia più approfondita di tutto il forno con del detersivo per i piatti e acqua calda.

Come pulire il microonde

Se usiamo il microonde anche per scongelare la carne è facile che al suo interno possano svilupparsi batteri come l’escherichia coli e la salmonella.

Bisogna periodicamente pulirlo con dell’acqua calda e detersivo per piatti oppure fare bollire una ciotola con dell’acqua, limone e aceto e lasciare che i vapori agiscano per una quindicina di minuti. Trascorso questo tempo asciugare con un panno morbido.