Miami è una delle mete turistiche più ambite al Mondo ed è ormai parte dell’immaginario popolare. D’altronde, è difficile non cedere al fascino di questa località, ricca di luoghi perfetti per chi vuole trascorrere delle vacanze all’insegna del divertimento. Specialmente, è un punto di ritrovo per gli amanti del mare e del surf. Ci si potrebbe pertanto chiedere quanto costi una casa a Miami e se convegna acquistarne una lì. Tuttavia, si potrebbe anche facilmente immaginare che il costo di un appartamento sia eccessivamente elevato per gran parte della popolazione italiana. Chiaramente ciò è vero, se si considera lo stipendio medio di un impiegato nel Bel Paese. Tuttavia, vedremo anche le zone più economiche di Miami.

Ecco svelato il costo di una casa a Miami

Dunque, qual è il prezzo di un immobile lì? Circa 10.164 dollari al metro quadrato. Un costo elevatissimo, ma bisogna ricordare che ciò vuol dire che esistono zone di Miami in cui questo può essere notevolmente minore o persino maggiore. Per le case indipendenti il prezzo è ancora più alto e infatti ammonta a circa 16.000 dollari al metro quadrato. Come avevamo anticipato, non è abbordabile per la maggior parte della popolazione.

Tuttavia, vedremo adesso quali sono le zone più economiche di Miami. Scopriamolo a breve.

I luoghi più economici

Quindi, ecco svelato il costo di una casa a Miami. In alcune parti di questa località, tuttavia, è possibile spendere decisamente meno di 10.000 dollari al metro quadrato. Tra le zone più economiche di Miami ci sono North Miami e North Miami Beach. Lì i prezzi di vendita, sebbene comunque alti, sono più bassi della media.

Per chi vuole risparmiare e fare comunque un investimento conveniente sono invece da evitare zone più costose come Miami Gardens e Ives States, dove i prezzi medi di vendita di una casa unifamiliare ammontano rispettivamente a 425.000 e 590.000 dollari.

