Quanto costa la borsa più cara al Mondo? Ecco svelato il prezzo

Tutti conosciamo i brand più costosi al Mondo per quanto riguarda le borse. Primo tra tutti c’è sicuramente Hermes, che è un vero e proprio status symbol per molte delle persone famose o comunque importanti. Infatti, non è raro vedere i suoi accessori addosso a cantanti e attrici di grande calibro. Alcuni modelli di questo marchio vengono venduti a prezzi elevatissimi, cioè finanche a più di 100.000 euro. Tuttavia, sorprenderà sapere che esiste una borsa più cara e che non appartiene a nessun brand famoso. Qual è e quanto costa? Scopriamolo a breve.

Il mercato degli oggetti di lusso, vestiti e accessori inclusi, è sempre più redditizio. C’è chi riesce a comprarle di prima mano e chi invece sceglie di acquistarle su siti in cui vengono venduti prodotti second hand, nella speranza di riuscire ad accaparrarsene a prezzi più bassi.

In alcuni casi, come in quello di certi orologi, i costi tendono a crescere con il tempo e acquistarne uno diventa un vero e proprio investimento. Un esempio? Alcuni modelli di Rolex, il cui valore aumenta di anno in anno. Oggi invece tratteremo di una borsa costosissima, a tal punto da essersi aggiudicata un record nel Guinness dei Primati. Scopriamo di quale si tratta.

Quanto costa la borsa più cara al Mondo e come si chiama?

Prima di vedere quanto costa la borsa più cara al Mondo, narriamone in breve la storia. Si chiama 1001 Nights Diamonds, riferimento alle Mille e una Notte, ed è frutto del lavoro di ben 10 artigiani appartenenti all’Alta Gioielleria libanese Mouawad.

Il prezzo è incredibile, eccolo svelato

Il costo di questa borsa è elevatissimo e ammonta a ben 3.8 milioni di euro. Una cifra praticamente impensabile per la maggior parte della popolazione mondiale! Si tratta infatti di un pezzo unico, di una vera e propria opera d’arte che, per giunta, è ricoperta di diamanti.

Ecco perché il suo valore è così elevato e non solo perché è frutto di un accurato lavoro ad opera di alcuni degli artigiani migliori al Mondo.

