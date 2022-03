Pronte per indossare nuovi e leggerissimi vestiti, aspettiamo l’arrivo della primavera con trepidazione. Ma chiediamoci, innanzitutto, se siamo pronte anche a sfoggiare un fisico non del tutto tonico dopo il relax invernale. Forse abbiamo qualche chilo in più posizionato in una zona non proprio agevole da eliminare, ma basterà astenersi da dolci e farinacei in eccesso per tornare in forma.

Cuscinetti antiestetici e anche fastidiosi

Non ci dobbiamo stupire se in questi mesi abbiamo messo qualche chilo di troppo anche in una zona che vorremmo avere perfetta. Stiamo parlando dei nostri glutei. Spesso si sente parlare di cuscinetti adiposi, le cosiddette culotte de cheval, contro cui ci battiamo coraggiosamente.

Meno noti, ma non per questo meno fastidiosi esteticamente, sono i banana rolls. Tipico del lato B femminile, questa specie di cuscinetto è dovuto non solo al tessuto adiposo ma anche al rilassamento muscolare della zona.

Sono cuscinetti chiamati con il nome di banana perché la loro forma, posta esattamente sotto il gluteo, richiama quella del noto frutto giallo.

La formazione dei banana rolls è dovuta a un eccessivo aumento di peso e alla conseguente perdita, che svuota il gluteo lasciandolo senza forma, dicevamo.

Vi sono però delle concause che contribuiscono alla sua formazione, tra cui gli squilibri ormonali o la ritensione idrica. Quindi, una vita troppo sedentaria o una postura sbagliata e tacchi troppo alti potrebbero peggiorare la situazione.

Quell’antipatico inestetismo sotto i glutei si elimina con questi semplici esercizi e avremo un lato B perfetto per l’estate

Anche consumare cibi spazzatura non è l’ideale, se desideriamo non ritrovarci con questo antipatico inestetismo. Quindi iniziamo a prenderci cura di noi stessi a partire da una giusta alimentazione. Facciamo le scale anziché prendere l’ascensore ed eseguiamo con costanza si seguenti esercizi.

Dopo una breve corsetta, eseguiamo degli squat posizionandoci a gambe aperte sul materassino. Mettiamo le mani sui fianchi e scendiamo verso terra avendo cura di tenere ben rigida la muscolatura e la schiena dritta. Fermiamoci ad un’altezza media come se stessimo per sederci. Teniamo la posizione per una decina di secondi e poi risaliamo inspirando. Facciamo una serie di 10 piegamenti di questo tipo per 3 cicli.

Anche gli slanci laterali che lavorano sull’interno coscia aiuteranno a risolvere il problema dei banana rolls.

Mettiamoci in ginocchio per terra e poggiamo anche i gomiti. Slanciamo verso l’alto la gamba facendo una serie da 10 per 3 volte. Poi riposiamoci e, sempre nella posizione di prima, pieghiamo la gamba a metà e con il tallone rivolto verso l’alto puntiamo verso il soffitto cercando di non inarcare molto la schiena.

Ecco come toglieremo in breve tempo quell’antipatico inestetismo sotto i glutei per avere un lato B veramente in forma.