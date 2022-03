Molte volte si passano molte serate a decidere quale film vedere. In questo periodo dove le certezze sono poche e i telegiornali sono solo pieni di ansia e terrore, suggeriamo di vedere una pellicola di carattere umoristico. Ecco un consiglio assolutamente da non perdere. Infatti, questo film esilarante disponibile su Netflix permetterà di passare due ore all’insegna del buonumore con le sue battute poco corrette. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I lavori di Sacha Baron Cohen

La comicità è uno dei tratti distintivi dell’attore britannico Sacha Baron Cohen. Infatti, nonostante abbia anche accettato dei ruoli drammatici o fantasy, la sua produzione si basa per lo più su questo genere, soprattutto nelle sue tinte più fosche e scorrette. Il suo prodotto più famoso è sicuramente Borat, dove veste il ruolo di un giornalista kazako in Occidente per uno studio culturale. Questo, vedendo casualmente Baywatch, si innamora di Pamela Anderson e decide di inseguirla per tutta l’America. La scena in cui la donna viene messa nel sacco nuziale dal protagonista era programmata, ma molti altri spezzoni sono stati girati senza il consenso delle persone presenti in scena, portando così ad esilaranti situazioni.

Questo film esilarante disponibile su Netflix ci farà piegare dalle risate sul divano con un umorismo scorrettissimo e pungente

Il film di cui vogliamo parlare oggi però è Il dittatore. Nonostante nella pellicola si facciano dei chiari riferimenti a Gheddafi, che all’epoca era ancora vivo, viene esplicitamente detto che la vittima della parodia era Saddam Hussein. In un regno africano il capo di Stato Aladeen esercita il suo potere in maniera totalmente arbitraria seguendo la propria megalomania. Infatti, cambia alcune parole del vocabolario con il suo nome e uccide le persone al minimo sgarbo. È costretto però a volare in America per mettersi a confronto con le Nazioni Unite. Qui un divertente scambio di ruolo con una sua controfigura lo porterà a vivere la vita fuori dal Palazzo e a innamorarsi di una donna molto particolare.

