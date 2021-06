Di Roma conosciamo quasi tutto. La carbonara (qui l’articolo di ProiezionidiBorsa per non fare più errori), l’amatriciana e la coda alla vaccinara. Conosciamo bene tutti i monumenti principali, ma conosciamo davvero tutto?

Impossibile conoscere Roma in una vita intera, figuriamoci in qualche viaggio. Infatti, ecco quell’angolo di Roma estremamente romantico di cui le guide non parlano e che affascina tutti.

Un pezzo di storia

Il quartiere di Monti è un pezzo di storia. Letteralmente, la storia: il rione è situato ed adagiato tra tre colli: il Viminale, il Quirinale e l’Esquilino. Ebbene, chi conosce un po’ la storia di Roma non ha bisogno di ulteriori aggiunte.

Oggi il quartiere è molto giovane, dinamico, ricco di musei, chiese, ristoranti e negozi. È anche una tranquilla meravigliosa oasi nel pieno centro della Capitale, perfetta per chi vuole stabilirsi a vivere a Roma.

E nel quartiere, o meglio detto rione Monti, c’è un punto davvero speciale. Parliamo infatti della scalinata di San Francesco da Paola, che nel passato assumeva il triste nome di “vicus sceleratus”. Vicolo scellerato, ecco il nome con cui i Romani chiamavano questa salita.

Infatti, si tratta di una salita tristemente nota per essere molto pericolosa, piena di criminali e vagabondi. In particolare, Varrone ci racconta che proprio qui la cattivissima Tullia ordinò al suo cocchiere una cosa nefasta. Infatti, lo obbligò a passare con le ruote del carro sopra il cadavere del padre.

Con il passare del tempo la fama di questa salita non cessò di essere negativa. Nel Rinascimento, la famiglia dei Borgia acquistò il palazzo adiacente e nelle notti romane, tra bagordi e vino, è compiva atti indicibili.

In particolare, proprio nel “vicus sceleratus” e nella sua pochissima luce si compivano gli attentati e gli omicidi politici. Oggi questa meravigliosa salita romana è piena di fiori e di fascino, ed è un pezzo di Roma da conoscere ed apprezzare.