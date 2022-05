Molti di noi stanno sentendo di andare incontro a qualcosa di molto differente. I motivi possono essere svariati e intimamente differenti da persona a persona. Però gli indizi di questa metamorfosi sono presenti anche nei movimenti del cielo, in particolare a causa di un fenomeno astrologico e astronomico molto rilevante. Generalmente la tradizione vuole che porti sfortuna, ma l’eclissi di oggi potrebbe veramente rappresentare un enorme opportunità per alcuni nativi zodiacali. Scopriamo insieme quali sono.

Cosa sta accadendo sopra di noi

Quando si verifica una eclissi di Sole, subito dopo ne segue una di Luna. La prima è già avvenuta negli ultimi giorni di aprile nel segno del Toro e ha distribuito ad alcuni dei doni e ad altri delle difficoltà. La seconda, invece, avviene in Scorpione, che è il suo segno opposto. Questo non è un caso: infatti le stelle si stanno esprimendo nei valori indicati da questa asse. I significati possono essere molteplici e ovviamente declinati al positivo o al negativo, rispetto alla propria situazione personale. Ad esempio, questi due sono considerati segni del possesso, uno materiale e l’altro psicologico, dell’indagine e anche della sensualità. Sono infatti insieme ad un altro segno di Fuoco considerati i più sexy di tutto lo zodiaco.

La tradizione vuole che porti sfortuna, ma questa eclissi di Luna in Scorpione magica e potente porterà enormi novità a questi segni

Però scopriamo quali possono essere gli effetti di questa congiunzione fra il Sole e il nostro satellite. Generalmente la tradizione attribuisce a questi eventi delle conseguenze negative. Questo però non è vero ed è semplicemente causato dal misto di stupore e paura che gli antichi provavano a vedere l’oscuramento del Sole. Cadendo nel segno dello Scorpione, in questo caso, porta a una rivoluzione interiore o esteriore, dato che questo è l’archetipo che ha a che fare con la morte e la rinascita.

Ad essere toccati sono coloro che hanno dei pianeti in Toro o Scorpione in corrispondenza del 25 grado. Lo stesso vale per Ascendente, Discendente, Medio Cielo e Fondo Cielo. È necessario quindi capire la posizione dell’eclissi nel proprio tema natale personale e poi studiarla rispetto anche alla casa in cui cade. Questo ci permette di capire più a fondo in quale direzione il cielo ci indichi di lavorare su noi stessi.

