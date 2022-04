Il cellulare è ormai il nostro miglior amico che ci accompagna in tutte le 24 ore della giornata.

C’è chi lo utilizza molto per lavoro, chi per svago chi per entrambi, insomma il cellulare deve essere sempre efficientissimo e pronto all’uso.

Tuttavia spesso nonostante i dispositivi super moderni e tecnologici, capita che i cellulari poco tempo dopo l’acquisto comincino ad avere problemi di batteria. Questo perché mentre prima la batteria era intaccata solo da chiamate, messaggi e i primi giochi come lo “SNAKE”, oggi invece la lista che attacca la batteria è infinita. Tra chiamate, messaggi, internet, social e ogni genere di applicazione scaricata.

In più l’utilizzo che se ne fa è totalmente differente, infatti, oggi con lo smartphone si lavora, si gioca, si fa shopping, si leggono libri, si guardano video e molto altro.

Tutto ciò ha un enorme costo energetico che porta la batteria a scaricarsi sempre più velocemente. Per risolvere questo increscioso problema molti ricorrono alla carica veloce, allo stacca e attacca dello smartphone dalla presa e a ricariche intere tutta la notte. Tutti gesti che usurano lo stato della batteria velocemente.

Quasi tutti commettono questi 3 banali errori che rovinerebbero velocemente e irrimediabilmente la batteria del cellulare

Ma tra i gesti più comuni ed inaspettati che rovinano la batteria ne abbiamo 3 che gran parte delle persone fa inconsapevolmente.

Il primo fra tutti è quello di non utilizzare cavi originali. I cavi originali, infatti, prima di essere messi in commercio superano dei particolari test che ne accertano l’idoneità salvaguardando la batteria ed evitando il più possibile sbalzi di corrente.

Il secondo errore è quello di esporre il telefono ad alte temperature. Infatti il calore eccessivo danneggia la batteria facendone diminuire velocemente l’autonomia. Ad esempio i caricatori troppo potenti surriscaldano troppo e velocemente la pila danneggiandola irreparabilmente. Meglio effettuare cariche più lente e ponderate e in ambienti più freschi.

Il terzo errore è quello di sovraccaricare le batterie. I telefoni moderni infatti non hanno bisogno di cariche lunghe ed estenuanti. Infatti non c’ è necessità che la carica arrivi al 100 % di ricarica basterà arrivare all’80 % e non farla mai scaricare del tutto fino al totale spegnimento del cellulare.

Chicche di durata

Per far durare più a lungo la batteria ecco qualche piccolo accorgimento da adottare. Tenere la luminosità sulla funzionalità adattativa, cioè di autoregolazione. Questo impedirà di avere una luminosità troppo alta anche dove non è necessario impedendo un inutile dispendio energetico. Un altro consiglio è quello di disattivare le funzionalità inutili come, ad esempio, il Wi-Fi ed altre connessioni quando non sono necessarie.

