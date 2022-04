Molti pensano che la passione per la cucina possa essere contrastata dalla questione dieta. Si pensa che, qualora fossimo a dieta, non si può più sperimentare. Dunque, bisogna cucinare in modo semplice e quasi insapore. Non vi è niente di più sbagliato.

Cucina e dieta possono andare di pari passo. Anzi, saper mangiare bene e sano rappresenta il fulcro della cucina. Non per forza bisogna strafare e non necessariamente bisogna cucinare utilizzando metodi di cottura discutibili e ingredienti grassi.

È possibile cucinare per noi stessi e per gli altri, realizzando pietanze da leccarsi i baffi, e al contempo mantenendo la linea. Per esempio, abbiamo visto come fare dei cornetti soffici light senza burro e latte, sia per risparmiare soldi che per rimanere in forma.

Niente è impossibile, basta solo conoscere alcuni trucchetti. Possiamo cucinare tante ricette gustose ma in versione light, così ci sentiremo meno tristi e dimagriremo lo stesso. Oggi vedremo come realizzare uno dei dolci preferiti dagli italiani.

Ingredienti

Manteniamo la linea con questo tortino al cioccolato, che ci farà fare un figurone anche con gli ospiti. È molto semplice da fare, ma soprattutto è senza farina e senza burro. Infatti, il burro sarebbe da evitare, perché fonte di grassi, ed ecco un ottimo sostituto di burro e margarina. Gli ingredienti sono:

1 uovo;

50 ml di latte scremato o parzialmente scremato;

50 g di cacao amaro;

20 g di cioccolato fondente;

stevia q.b.

Con queste dosi possiamo realizzare diversi tortini al cioccolato. Del resto, non soltanto non ingrasseremo grazie agli ingredienti light ma ci sentiremmo meglio, anche da un punto di vista emotivo. Tanto cioccolato, tanta felicità.

Manteniamo la linea con questo tortino al cioccolato dal cuore morbido senza farina e burro con questi trucchi della nonna

Innanzitutto, sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria e lasciamo raffreddare. In una ciotola, sbattiamo un uovo con la stevia, e aggiungiamo, a poco a poco, il latte, continuando a mescolare. Successivamente, aggiungiamo il cacao amaro e mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Prendiamo gli stampini appositi, cospargiamo un po’ di cacao amaro e versiamo il composto all’interno. Preriscaldiamo il forno a 180° gradi per circa 10 o 15 minuti. Spegniamo e lasciamo riposare per qualche minuto. Capovolgiamo lo stampino e trasferiamo su un piattino, che decoreremo con frutta fresca.

Si potrebbe anche spolverare il tortino con zucchero a velo, ma per mantenere la linea sarebbe il caso di utilizzare altri ingredienti, come la frutta fresca o secca.

