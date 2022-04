La tenuta delle resistenze potrebbe favorire un indebolimento del titolo Pierrel

Partiamo da un dato di fatto. Negli ultimi 5 anni il titolo Pierrel ha sempre fatto peggio sia della media del suo settore di riferimento che del mercato italiano. Chi si avvicina al titolo, quindi, deve essere consapevole di questa cosa.

Inoltre, a parte la parentesi dovuta all’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, le quotazioni si stanno muovendo a partire da ottobre 2021 intorno al livello 0,2205 euro.

Non sarebbe, quindi, una sorpresa che la tenuta delle resistenze possa favorire un indebolimento del titolo Pierrel. In questa fase, infatti, area 0,2205 euro rappresenta il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso. Questo livello di prezzo sta offrendo una forte resistenza agli sforzi dei tori.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,1983 euro, quindi, potrebbe confermare lo scenario che vede le quotazioni invertire al ribasso per dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 0,15 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero andare oltre la resistenza in area 0,2205 euro, allora l’obiettivo più probabile potrebbe diventare area 0,2785 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione al rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,3365 euro.

La valutazione del titolo Pierrel

La valutazione basata sui multipli degli utili esprime una sottovalutazione, rispetto alla media del settore di riferimento, di circa il 30%. Inoltre il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 60%.

Per quel che riguarda le prospettive di crescita, invece, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Ci si aspetta, infatti, una crescita media annua per i prossimi tre anni degli utili del 49%. Un livello molto superiore a quello della media del settore di riferimento. Tutto questo si traduce in un ROE che è il doppio rispetto a quello medio del settore di riferimento.

Anche la situazione finanziaria è molto solida con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo termine, superiore a 1.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti Pierrel esprimono un consenso comprare con un prezzo obiettivo che esprime un potenziale apprezzamento di circa il 60%.

La tenuta delle resistenze potrebbe favorire un indebolimento del titolo Pierrel: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pierrel (MIL:PRL) ha chiuso la seduta del 6 aprile in rialzo dell’1% rispetto alla seduta precedente a quota 0,202 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

