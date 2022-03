Ecco come sincronizzare due cellulari in caso di nuovo acquisto e trasferire i dati per ritrovarli e non perdere tempo

Anche se la tecnologia fa passi da gigante e rimaniamo davvero stupiti da quello che l’innovazione possa creare, ci sono sempre dei piccoli dubbi. Perché i cellulari di ultima generazione non sono più come quelli di una volta, nonostante la grandezza della tecnologia?

In effetti, dovrebbe essere l’esatto opposto. Oggi, i cellulari dovrebbero essere più forti e resistenti, rispetto a quelli vecchi. Invece, sono più delicati e quando cadono, sudiamo sette camicie nella speranza che lo schermo non si sia rotto.

Al contrario, i vecchi cellulari, come l’indistruttibile Nokia 3310, erano più resistenti alle cadute. Proprio per questo motivo, questi vecchi cellulari possono valere fino a 12.000 euro. Oggi, dobbiamo necessariamente portarlo in assistenza, oppure cambiare direttamente cellulare. A meno che non decidessimo di tenere il cellulare con lo schermo spaccato.

Questo è uno dei motivi per cui la gente cambia spesso smartphone. Il problema del cambio cellulare, però, oltre ai soldi, è il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo. Molte persone, le più inesperte, ancora copiano i numeri di telefono nell’agendina, per poi memorizzarli a mano nel nuovo smartphone.

Così, però, si perderebbe tantissimo tempo. Come fare, allora, per risparmiare tempo? Ecco come sincronizzare due cellulari per ritrovare tutti i dati ed evitare la memorizzazione manuale.

Il trasferimento dati

Vediamo come sincronizzare due cellulari che supportano il sistema operativo iOS e Android. Per prima cosa, bisogna che vi sia il WI FI. Dopo averlo attivato, dobbiamo cliccare su Google Drive, che ci darà la possibilità di spostare tutti i dati da un iPhone ad uno smartphone Android.

Dunque, clicchiamo sul simbolo delle impostazioni e poi sulla voce Backup e avviamo. Tutti i dati, tra foto, video, contatti, saranno automaticamente salvati sul nuovo cellulare. La stessa procedura vale qualora volessimo cambiare da Android a iOS, attraverso l’account Google.

Ma prima bisogna configurare l’iPhone, ossia impostare le funzionalità come la lingua, l’orario, la personalizzazione dello smartphone e così via. Clicchiamo nella voce App e dati e poi sulla voce Android. Per tutto il resto, seguiamo le indicazioni suggerite dal cellulare stesso.

Ecco come sincronizzare due cellulari in caso di nuovo acquisto e trasferire i dati per ritrovarli e non perdere tempo

Sincronizzare due cellulari è davvero semplice. Non dobbiamo perdere l’intera giornata per trasferire i dati manualmente, soprattutto i contatti in rubrica. Detto ciò, per il trasferimento potrebbe trascorrere qualche ora, prima che tutti i dati siano spostati.

In ogni caso, un altro metodo veloce per trasferire i dati è attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Messenger di Facebook. Sarà possibile condividere foto, video, contatti, documenti e file, attraverso un semplice click.

