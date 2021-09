Esplorando il nostro smartphone, ogni volta si scoprono tantissime cosa nuove. E oggi c’è una grande novità per WhatsApp, famosa applicazione di messaggistica. Infatti quasi nessuno sa che se teniamo premuta l’icona di WhatsApp verrà fuori un menù segreto. Non resta che provare e vedere quali sono le varie funzioni che possiamo fare senza nemmeno entrare in WhatsApp.

Solitamente per compiere qualsiasi tipologia di azione è necessario entrare dentro le applicazioni. Ad esempio per visualizzare Instagram è così, TikTok pure e stessa cosa vale per Facebook. Per WhatsApp invece non è necessario, perché già da prima si possono fare delle operazioni.

Il sistema operativo che si usa è assolutamente indifferente, il menù segreto viene fuori sia che stiamo usando iOS sia che stiamo usando Android. La cosa fondamentale è avere ovviamente WhatsApp installato sullo smartphone e avere l’applicazione, quindi l’icona, nella schermata home.

Cosa possiamo fare?

Ora tutto quello che occorre fare è tenere premuto sull’icona. Dopo qualche secondo verrà fuori un menù con vari strumenti. La prima cosa che si può fare, ovviamente, è rimuovere l’applicazione. Solitamente questo vale un pochino per tutte le applicazioni del telefono. Infatti per essere rimosse è necessario tenere premuto sull’icona e poi eliminarla.

Con WhatsApp però puoi fare molto di più. Possiamo condividere l’applicazione, in questo modo un’altra persona avrà l’applicazione. Possiamo modificare la schermata della home, questo significa che possiamo spostare l’icona a spasso nel telefono.

Poi possiamo visualizzare il nostro QRcode, codice segreto che permette ad una persona di aggiungerti direttamente nella rubrica di WhatsApp, inquadrando con la fotocamera questo QRcode.

Possiamo inoltre aprire la fotocamera e poi mandare la foto scattata a qualcuno della nostra chat. Senza aprire WhatsApp, cercare il contatto, poi aprire la chat con questo e cliccare sull’icona della fotocamera. Anche perché nel mentre l’oggetto da fotografare magari è andato via.

Tramite questo menù possiamo anche avviare una nuova chat. L’ultima funzione a nostra disposizione è invece la possibilità di fare “cerca”. Infatti cliccando su questa barra del menù si aprirà una barra di ricerca dove sarà possibile fare ricerca tra le foto, le GIF, i link, i video, i documenti e gli audio. Un accesso diretto a tutto quello che è il nostro mondo WhatsApp. Ed ecco allora che abbiamo scoperto come accedere al menù segreto di WhatsApp, in questo modo ogni operazione sarà più immediata.

