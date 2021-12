La formazione del ghiaccio sul parabrezza dell’auto durante le fredde notti invernali è un problema con cui tutti noi facciamo i conti in questa stagione. Soprattutto per chi non ha la possibilità di tenere al chiuso l’auto, è un grosso grattacapo da risolvere in fretta. Immaginiamo di andare al lavoro in una fredda giornata invernale, siamo in ritardo e ci troviamo dinanzi al parabrezza dell’auto completamente ghiacciato. Come fare? Bella domanda. Ovviamente, potremmo utilizzare soluzioni per prevenire o quantomeno ostacolare la formazione di ghiaccio. Potremmo magari munirci di cartoni o della carta di giornale per coprire la nostra auto la sera prima. A pensarci, potrebbe sembrare la soluzione più efficace. Così non è, poiché usando carta e cartone, oltre al ghiaccio rischiamo di ritrovarci al mattino il vetro pieno di residui.

Non solo acqua e raschietto, bastano pochi minuti per sbrinare il parabrezza dell’auto ghiacciato con questi efficaci rimedi della nonna

Il problema dunque rimane. Certamente non di facile soluzione. Sul web ci imbattiamo spesso in una marea di consigli o soluzioni e ci poniamo in continuazione le medesime domande.

Sono efficaci? Non sarebbe meglio prevenire il problema?

E già, perché prevenire è meglio che curare, come dice un famoso detto della nonna che tutti noi conosciamo. Ecco che ancora una volta i famosi rimedi della nonna si rivelano adatti alle nostre esigenze. Un rimedio di prevenzione efficace, di rapida fruizione e assolutamente a costo zero è l’utilizzo della patata. Alla sera, prima che la temperatura scenda toccando i bassi picchi notturni, tagliamo una patata a metà e la strofiniamo sul parabrezza della nostra auto. In questo caso lo zucchero contenuto nella patata andrà a formare una sorta di barriera sul vetro della nostra auto impedendo la formazione del ghiaccio. Al mattino, basterà soltanto pulire eventuali residui con i tergicristalli e il liquido di lavaggio vetri.

Non solo prevenzione

Ovviamente la prevenzione è importante ma alle volte, in base alle nostre vicissitudini, può sfuggirci di mano o di mente.

Quindi, come risolvere se al mattino ci ritroviamo con il parabrezza completamente ghiacciato?

Il primo passo da compiere è sicuramente quello di accendere l’auto, così da scaldare dall’interno l’abitacolo, sbrinando i vetri. In questo caso possiamo seguire ancora una volta i metodi della nonna.

La prima soluzione è la vodka. Difatti, questo liquore contiene etanolo grazie a cui non si ghiaccia in congelatore. Quindi è un buon antigelo da fare in casa. In questo caso andremo a mescolare un bicchiere di acqua e due di vodka per creare un prodotto da spruzzare sul parabrezza. La seconda soluzione consiste nel creare un composto di aceto di mele e acqua. Anche in questo caso realizzeremo un composto da spruzzare poi sul parabrezza.

Via i residui

Dopo aver scelto quale composto utilizzare e dopo averlo spruzzato sul parabrezza, andremo a tirar via i residui di ghiaccio. In questa operazione possiamo usare dei biglietti da visita o dei pezzi in cartone, strumenti più delicati rispetto al raschietto che potrebbe graffiare il vetro.

Dunque, abbiamo visto come non solo acqua e raschietto, bastano pochi minuti per sbrinare il parabrezza dell’auto ghiacciato con questi efficaci rimedi della nonna.