Le prossime settimane saranno decisive per capire da che parte si muoveranno le azioni Tamburi Investment Partners.

Dopo che nell’ultimo anno il titolo con un rialzo del 50% ha fatto meglio della media del settore di riferimento, il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 9,92 euro ha provocato una brutta battuta di arresto. Tuttavia, non ancora tutto è perduto per i rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate sul primo supporto utile in area 9,18 euro. Le ultime cinque settimane, quindi, si sono sviluppate all’interno del trading range individuato dai due precedenti livelli.

A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo successivo si trova in area 12,00 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 14 euro. Al ribasso le quotazioni potrebbe scendere fino in area 8,66 euro. Solo una chiusura inferiore a questo livello, però, farebbe definitivamente invertire al ribasso le quotazioni. In questo caso, acclarata inversione ribassista, la discesa potrebbe riportare le quotazioni di Tamburi Investment Partners fino in area 7 euro.

La valutazione di Tamburi Investment Partners

Da questo punto di vista la situazione del titolo non è molto confortante. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni risultano essere sopravvalutate.

Le notizie positive arrivano dal fatto che i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia. Inoltre, negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.

Sebbene non direttamente collegata alla valutazione del titolo, vogliamo riportare una notizia che alcuni investitori potrebbero trovare utile. Il 25 novembre, Cesare d’Amico (vice presidente della società) ha venduto circa 1 milione di azioni sul mercato a circa 9,57 euro per azione. Questa è stata la più grande vendita da parte di un insider negli ultimi 3 mesi. Inoltre, questa è stata l’unica operazione sul mercato di Cesare negli ultimi 12 mesi.

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a 9,61 euro in rialzo dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

