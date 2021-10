Se c’è una cosa che facciamo ogni giorno sono le faccende domestiche. Fare le pulizie di casa ci porta via sempre molto tempo. Farlo, però, è necessario, pertanto cerchiamo sempre delle soluzioni pratiche che ci permettano di risparmiare tempo e fatica.

Che siano pavimenti o ripiani, tra i materiali più pregiati per una casa c’è senz’altro il marmo. Questo materiale è una roccia che conferisce ai nostri ambienti domestici un aspetto elegante e raffinato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oltre alla bellezza, il marmo è un materiale estremamente resistente a graffi ed urti e dura molto nel tempo. Tutti questi aspetti spingono molte persone a sceglierlo per le superfici di bagno e cucina, pavimenti e rivestimenti. Ma come possiamo pulirlo? In realtà, quasi nessuno conosce il modo migliore per pulire e lucidare il marmo velocemente e senza spendere soldi.

È indubbio che in commercio esistano molti prodotti appositi. I prodotti chimici possono essere troppo aggressivi e corriamo il rischio di rovinare il marmo o di renderlo opaco.

Per questo motivo, cerchiamo dei metodi alternativi che ci permetteranno anche di risparmiare molti soldi. Infatti, useremo soltanto prodotti che abbiamo già nelle nostre dispense.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Quasi nessuno conosce il modo migliore per pulire e lucidare il marmo velocemente e senza spendere soldi

Per prima cosa, manteniamo le superfici di marmo sempre prive di polvere. Come abbiamo precedentemente spiegato, sbarazziamoci della polvere per almeno una settimana con questo efficace e profumatissimo rimedio della nonna.

Se dobbiamo spolverare il marmo usiamo un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida. Dopodiché, asciughiamo la superficie con un panno in cotone per rimuovere gli aloni.

Se il marmo presenta macchie di unto o di sostanze come il tè o il caffè, dobbiamo agire velocemente. Sfortunatamente, queste possono penetrare in profondità e per evitarlo utilizziamo un foglio di carta assorbente.

Invece, se le macchie sono sulla superficie da tempo, possiamo rimediare unendo un cucchiaio di amido di mais ed uno di bicarbonato. Applichiamolo sulla macchia e rimuoviamolo dopo una decina di minuti. Il bicarbonato servirà a rimuovere la macchia, mentre l’amido ne assorbirà i residui.

Pavimenti

Se vogliamo mantenere i pavimenti di marmo sempre puliti e lucidi, possiamo preparare un detergente con pochissimi ingredienti.

In un secchio versiamo dell’acqua tiepida e aggiungiamo un bicchiere di alcol denaturato e 50 grammi di bicarbonato. Infine, uniamo anche qualche scaglia di sapone di Marsiglia per sciogliere anche lo sporco più ostinato senza fatica.

Per lucidare

Dopo aver spiegato come rimuovere la polvere, togliere le macchie e lavare le superfici di marmo, spieghiamo come lucidarle.

Il bicarbonato ci permette di lucidare il marmo in modo naturale e delicato. Pertanto, aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato in mezzo litro d’acqua. Usiamo questa soluzione sulle superfici con un panno in microfibra per renderle lucide e splendenti.

Infine, forse non tutti sanno che possiamo rendere lucido il marmo semplicemente usando un panno di lana. Basterà inumidirlo con acqua tiepida a strofinarlo sulla superficie.

Consigli

Ci sono dei prodotti che dobbiamo necessariamente evitare di utilizzare sul marmo. Non usiamo mai prodotti acidi come l’aceto di qualunque tipo e anche l’acido citrico.

Lo stesso discorso vale per la candeggina e per materiali abrasivi. Usare questi prodotti può opacizzare il marmo rovinandolo irrimediabilmente.