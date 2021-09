Tutti noi ogni giorno abbiamo a che fare con le faccende domestiche. Sfortunatamente le pulizie ci portano via molte ore. Per questo motivo è importante cercare dei modi per risparmiare quanto più tempo possibile.

Tra le faccende più comuni e fastidiose c’è senz’altro quella di rimuovere la polvere. Soprattutto sui mobili di legno, poiché si nota al primo sguardo. Per questo motivo, l’obiettivo oggi è quello di proporre una soluzione semplice a questo problema.

Quindi sbarazziamoci della polvere per almeno una settimana con questo efficace e profumatissimo rimedio della nonna. Realizzarlo è davvero semplice e ci serviranno pochissimi ingredienti.

Quello che forse non tutti sanno è che per pulire le nostre case è sufficiente utilizzare prodotti che tutti abbiamo in dispensa. Ad esempio, abbiamo spiegato che in pochi sanno che questo ingrediente è efficace per pulire e disinfettare le piastrelle del bagno.

Invece, vediamo ora insieme come realizzare la nostra miscela anti-polvere e come utilizzarla.

Sbarazziamoci della polvere per almeno una settimana con questo efficace e profumatissimo rimedio della nonna

Per prima cosa ci servirà un flacone con spruzzatore. All’interno verseremo la nostra miscela una volta preparata.

In un recipiente versiamo 300 millilitri di acqua e 100 di aceto di alcol. Uniamo ad essi anche un cucchiaio di olio di mandorle. Questo ingrediente renderà lucidi e brillanti i nostri mobili di legno esaltandone il colore.

Infine, dovremo aggiungere anche un cucchiaino di olio essenziale alle mandorle. L’olio essenziale alle mandorle regalerà un profumo straordinario ai mobili.

Dopo avere trasferito questa miscela nel flacone con spruzzatore, vediamo come utilizzarla.

Come si usa

È consigliabile utilizzare un panno in microfibra inumidito per rimuovere la polvere con questa miscela. Quindi passiamo il panno sotto l’acqua e strizziamolo bene fino a renderlo appena umido. Vaporizziamo direttamente sul panno una quantità generosa della nostra miscela.

La miscela non solo rimuoverà la polvere dai nostri mobili di legno, ma le impedirà di depositarsi per almeno una settimana. Inoltre, il suo incredibile profumo invaderà le nostre stanze.

Consigli

Se non riusciamo a trovare in commercio l’aceto di alcol, possiamo sostituirlo con il classico aceto di mele. Se preferiamo possiamo scegliere un altro olio essenziale diverso da quello di mandorle. Scegliamolo in base alle nostre preferenze.

Infine, per ogni stanza risciacquiamo il nostro panno in microfibra sotto l’acqua corrente. Strizziamolo e vaporizziamo nuovamente la miscela prima di procedere.