Quanto vale oggi un Nokia 3210? Una piccola fortuna, ecco a quanto rivenderlo

Torniamo a parlare di vecchi cellulari e nello specifico di Nokia. Per anni, questo marchio è stato molto popolare e infatti alcuni dei suoi modelli sono tra i più iconici di sempre. Un esempio? Il Nokia 3310, noto anche per giochi come Snake. Tutt’oggi può essere rivenduto ad un prezzo interessante, nonostante ormai questa sia l’era degli smartphone, cellulari che hanno molte più funzioni di quelli dei primi anni Duemila. Oggi scriveremo di un altro modello di Nokia molto famoso e cioè il 3210, che tutt’oggi viene rivenduto ad un prezzo molto interessante. Quale sia lo scopriremo presto.

Quanto vale oggi un Nokia 3210? È la domanda a cui proveremo a rispondere a breve. Infatti, molti collezionisti sono alla ricerca di vecchi cellulari da comprare a cifre che potrebbero essere definite folli, se si considera che, rispetto a quelli odierni, hanno davvero pochissime funzioni. Tuttavia, è anche da riconoscere che sono veri e propri pezzi di storia, vestigia di un’epoca che ormai è finita e che, però, tanti ricordano con grande nostalgia.

Quanto vale oggi un Nokia 3210

Come sempre in questi casi la risposta è: dipende. Infatti, lo stato di conservazione del cellulare è molto importante per stabilirne il prezzo. Infatti, un Nokia usato ma funzionante e sprovvisto di confezione può essere valutato circa 30 euro. Una cifra davvero irrisoria. Tutto cambia, però, se il modello è sigillato e ancora dotato di tutte le componenti oltre che funzionante.

E se è ancora nella confezione originale?

In questo caso il suo prezzo aumenta notevolmente. Infatti, lo si può rivendere persino ad una somma che va tra i 300 e i 500 euro. Insomma, una cifra per niente male, se si considera il valore originario del cellulare.

Dunque, qualora ci si ritrovi in casa un Nokia 3210 ancora sigillato, conviene davvero provare a rivenderlo su siti che si occupano di commercio di articoli di seconda mano, come la famosissima piattaforma eBay.

